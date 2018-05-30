YARAT представил выставку - "Труд, отдых и мечты: 1960–1980-е глазами азербайджанских мастеров" - ФОТО

Пространство Современного Искусства YARAT впервые представило в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков работы ведущих азербайджанских живописцев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В экспозицию выставки под названием "Труд, отдых и мечты: 1960-1980-е глазами азербайджанских мастеров" вошли полотна Микаилa Абдуллаевa, Расимa Бабаевa, Саттарa Бахлулзаде, Геннадия Брижатюка, Надира Абдурахманова, Кямала Ахмеда, Уджала Хагвердиева, Игоря Жука, Джавада Мирджавадова, Беюкаги Мирзазаде, Ашрафа Мурада, Тогрула Нариманбекова, Надира Гасымова, Эльдара Гурбана, Марал Рахманзаде, Алтая Садыгзаде, Огтая Садыгзаде, Тахира Салахова, Халиды Сафаровой, Махмуда Тагиева, Таги Тагиева, Фархада Халилова и Гейюра Юнуса.

В мероприятии приняли участие основатель и руководитель организации "Пространство современного искусства YARAT" Аида Махмудова, видные общественные деятели, представители дипломатических миссий, аккредитованных в стране, представители культуры и искусства, творческой интеллигенции и молодежи.

Куратор выставки, художественный руководитель YARAT Суад Гараева-Малеки в приветственной речи к участникам выставки отметила, что выставка "Труд, отдых и мечты: 1960-1980-е глазами азербайджанских мастеров" собрала вместе работы корифеев азербайджанской живописи.

Было отмечено, что в экспозицию вошли 65 произведений, выполненных в разных художественных стилях, но объединенных общей темой. Выставка делится на три части - труд, отдых и мечты. Так, реалии жизни советских людей можно было разделить на три этапа - они трудились, отдыхали, а затем погружались в мечты. Было также подчеркнуто, что представленные произведения переносят зрителей в тот период времени.

Председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, чьи работы также вошли в экспозицию выставки, отметил, что художники создавали свои произведения под влиянием обстоятельств того времени.

Народный художник подчеркнул, что на выставке представлены работы видных мастеров кисти, отметив также важность экспозиции для представителей молодого поколения, которым представлена замечательная возможность увидеть полотна известных художников.

Далее вниманию гостей мероприятия была представлена концертная программа с участием трио исполнителя на таре Шахрияра Иманова. Виртуозное выступление музыкантов, проникновенное звучание тара покорило публику, и было встречено бурными аплодисментами.

Отметим, что выставка собрала вместе работы корифеев азербайджанской живописи, творчество которых определило ключевой период в изобразительном искусстве Азербайджана советской эпохи.

После смерти Иосифа Сталина в 1953 году по Советскому Союзу прокатилась новая волна свободы самовыражения, и первыми выигравшими от этого оказались художники. Огромное влияние на художников того времени оказали две важнейшие выставки - выставка произведений Пабло Пикассо в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С Пушкина в 1956 году и Американская национальная выставка 1958 года, где советской публике впервые были показаны работы абстракционистов-экспрессионистов. Именно в этот период новое поколение азербайджанских художников возвестило о новом направлении в живописи. Отойдя от догматичных предписаний социалистического реализма, они выработали свою характерную стилистику, уникальную по применению светлых тонов, смелую в отображении объектов, отличающуюся уверенностью мазков, силой импасто, с использованием элементов фольклора.

В то время как некоторые художники, такие как Тахир Салахов, для усиления выразительности линий и эмоциональности изображения форсировали технику реализма и сформировали знаменитый "Суровый стиль", другие полностью отказались от реализма. Следуя за Джавадом Мирджавадовым, они стали применять смелые сочетания цветов и слоистую технику. Желая выразить свое недовольство существующим положением, эти художники, сформировавшие Абшеронскую школу колористов, часто вводили в свои работы базовые, земные мотивы с использованием языка восточных символов и народных сказок. А третьи, такие как Беюкага Мирзазаде и Марал Рахманзаде, оттачивали свою технику реалистичной передачи перемен в жизни страны, изображая новую эру открытости и прогресса.

Как же ориентироваться среди столь различающихся стилей и мировоззрений? Что объединяет таких разных художников, как Саттар Бахлулзаде и Тогрул Нариманбеков?

В данной экспозиции прослеживаются три популярные темы, больше всего занимавшие азербайджанских художников, в период с оттепели 1960-х годов и вплоть до перестройки конца 1980-х. Выставка отображает пребывание в советских реалиях в дефрагментированном, переработанном и переосмысленном через искусство виде. Она предлагает новый взгляд на творчество мастеров "золотого периода" азербайджанской живописи XX века. Это - приглашение на миг окунуться в мир, в котором они жили, и познакомиться с идеями, которые двигали ими.

Отметим, что куратор выставки - Суад Гараева-Малеки, исследователь - Фарах Алекберли.

Экспозиция представлена с 26 мая 2018 года по 6 января 2019 года. Часы работы выставки: со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00.

Вход свободный.

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