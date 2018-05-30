В Центре мугама представили сокровища ашугского искусства - ФОТО

В Международном центре мугама состоялся прекрасный концерт в рамках проекта Центра "Вечера ашугской музыки".

В январе этого года Международный центр мугама запустил новый проект под названием "Aşıq musiqisi axşamları" ("Вечера ашугской музыки"). В рамках этого проекта на протяжении нескольких месяцев зрителям были представлены концерты, посвященные видным представителям азербайджанской ашугской школы, таким, как Ашуг Алескер, Ашуг Шамшир, Ашуг Адалят, мероприятие посвященное эпосу "Кероглы", а также яркий концерт, посвященный представительницам женской ашугской школы Азербайджана.

Искусство азербайджанских ашугов считается символом национальной идентичности и хранителем азербайджанского языка, литературы и музыки. Ашугское искусство включает в себя эпические дастаны, песни, воспевающие свободу и героизм народа, а также сатирические и юмористические песни, в которых воспеваются дружба и любовь. Ашуг сам пишет стихи, сочиняет музыку, играет на сазе, и сам же танцует. Часто исполнение ашуга сопровождает исполнитель на балабане и ансамбль духовых инструментов, но основным музыкальным инструментом ашуга является саз.

В 2009 году искусство азербайджанских ашугов было включено в репрезентативный список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Вчера в Центре состоялось мероприятие, посвященное молодому поколению ашугов, под названием "Yeni səslər, qədim havalar". На сцену вышли как совсем юные, делающие первые шаги на профессиональной сцене ашуги, так и молодые исполнители, которые несмотря на свой возраст уже успели сказать слово в профессии.

В этот вечер в исполнении ашугов Пярвиза Джафарова, Рамина Гараева, Самира Панахова, Эльчина Велиева, Афсаны Керимовой, Али Зейналабдинова, Фамиля Гейчали, групп "Неймят" и "Мисри" прозвучали старинные ашугские мелодии Osmanlı divanisi, Təxmis, Ruhani, Misri, Naxçivani, Ağır Şərili, Dilqəmi, Qəhrəmani, Kərəm gözəlləməsi.

Автором сценария мероприятия выступила заслуженный деятель искусств Сянубяр Багирова.

Напомним, что 31 мая в Центре Мугама состоится концерт в рамках проекта Центра "Жемчужины классической музыки".

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на iticket.az.

Франгиз Агаларова