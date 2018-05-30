В Музее искусств будет презентовано уникальное изделие

1 июня 2018 года в Азербайджанском Национальном Музее Искусств состоится презентация книги "Если бы у меня была волшебная палочка", изданной при поддержке "3 alma" в сотрудничестве с UAFA.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе музея, состоящая из красочных детских рисунков книга, на каждой странице которой оживают мечты и фантазии детей, нуждающихся в особенной заботе, должна привлечь внимание соответствующих государственных структур и стать важнейшим шагом на пути долгого устойчивого сотрудничества государственного и частного сектора в создании и развитии платформы для успешной работы по социализации детей с особенными нуждами через искусство.

В течение дня будет организована благотворительная ярмарка работ детей-участников проекта и продажа презентационного издания. Все средства будут переданы семьям детей с ограниченными возможностями.

Яркие выступления приглашенных UAFA одаренных детей станут прекрасным оформлением мероприятия.