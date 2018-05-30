В Берлине отметили 100-летие АДР - ФОТО

В Берлине отметили 100-летие Азербайджанской Демократической Республики.

Торжественный вечер в "Маритим" Конгресс-Холле немецкой столицы начался с исполнения национальных гимнов Азербайджана и Германии, сообщает Day.Az.

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов рассказал о первой в мусульманском мире светской, демократической республике, подчеркнув, что современный Азербайджан объявил себя преемницей Азербайджанской Демократической Республики. Посол рассказал о стратегическом партнерстве Азербайджана с Германией и Европейским союзом, его международных проектах, а также о роли транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Коснувшись азербайджано-германских отношений, посол подчеркнул, что отношения между двумя странами многогранны и динамично развиваются. Он также указал на то, что были отмечены замечательные события, в том числе 25-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Германией и 200-летие создания немецких поселений в Азербайджане. Посол также проинформировал участников об оккупации Арменией азербайджанских территорий. "Наша территориальная целостность является одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана", - заключил посол Рамин Гасанов.

В ответном слове министр иностранных дел Федеративной Республики Германии для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Андреас Пешке сказал, что после провозглашения независимости Азербайджан быстро развивается, и во всех сферах наблюдаются позитивные сдвиги в германо-азербайджанских отношениях. Министр подчеркнул, что Германия является самым важным экономическим партнером Южного Кавказа, более 150 немецких компаний работают в Азербайджане и успешно управляют различными институтами. Он приветствовал политику Германии по диверсификации энергетических транспортных линий Азербайджана и сказал, что его страна связывает большие надежды с Южным газовым коридором и железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс. А. Пешке сказал, что германо-азербайджанские отношения не ограничиваются только экономической сферой и охватывают очень широкий спектр. Он также отметил успешную деятельность в области образования, культуры, гражданского общества, сотрудничества в области международных организаций. Согласно статистическим данным за 2017 год, в Германии прошли обучение 1136 азербайджанцев, 208 из которых продолжают образование с помощью стипендии Немецкой службы академических обменов (DAAD). Он отметил, что 200-летие создания немецких поселений на Кавказе, а также 100-летие Азербайджанской Демократической Республики были основой традиций дружбы между Германией и Азербайджаном в то время. Основываясь на этих традициях, германо-азербайджанская дружба будет развиваться в будущем. Комиссар передал поздравления правительству Федеративной Республики Германии по случаю 100-летия со дня образования Азербайджанской Народной Республики.

Мероприятие продолжилось яркой концертной программой, посвященной 100-летию композитора Гара Гараева, включенного в список празднований ЮНЕСКО. Произведения Г.Гараева, Ф.Амирова, Ниязи, А.Зейналлы, Т.Гулиева, В.Адигезалова, Ф.Бадалбейли прозвучали в исполнении "Rhein Symphonietta" оркестра под упралением Ялчина Адигезалова. В качестве солистов выступили заслуженный артист Ильхам Назарли, сопрано Сельджан Насибли, скрипач Валид Агав и тарист Орхан Зейналов. Концерт прошел с огромным успехом. После исполнения песни М. Магомаева "Азербайджан" весь зал стоя приветствовал музыкантов.

Концертная программа проводилась при поддержке Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО, министерства культуры Азербайджанской Республики, Представительства ГНКАР в Германии и компании CLAAS. На мероприятии присутствовали представители Бундестага, представители канцлера Германии, министерства иностранных дел, представители общественно-политических, экономических и культурных кругов Германии, иностранных дипломатических миссий в Берлине, члены азербайджанской диаспоры в Германии и представители прессы.