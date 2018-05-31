Культура "вне политики" - почему Азербайджану стоит это изменить - МНЕНИЕ

Агрессивный характер информационной борьбы, которая практически в открытую ведется против Азербайджана, а также издержки неизбежных процессов глобализации, актуализируют значимость государственного обращения к потенциалам культурной политики. Факт игнорирования какой-либо из существующих стран мира потенциалов "культурных механизмов" в процессе формирования своего внешнеполитического имиджа сегодня расценивается как отказ от дипломатии. Нельзя забывать также и о том, что в условиях тотальной и даже агрессивной глобализации вероятность появления реальных угроз сохранению культурной идентичности нации, практически удваивается.

Отчасти поэтому термин "культурная политика" уже сегодня достаточно востребован. А ведь были времена, и это было не так уж и давно, когда с этим словосочетанием приходилось встречаться исключительно на страничках Западной научной литературы. Более того, позволю себе утверждать, что культурная политика сегодня является одним из приоритетных направлений в государственной деятельности Президента Ильхама Алиева. А деятельность Первого вице-президента Мехрибан Алиевой и вовсе пронизана методами данного политического направления.

В мировом масштабе значимость культуры в достижении внешнеполитических целей давно уже не вызывает сомнений. Всемирно известный американский политический стратег Збигнев Бжезинский отмечает: "Ощущаемая во всем мире притягательность многоликой и часто незатейливой американской культуры придает Америке не имеющий аналогов политический вес глобального масштаба" ("Выбор - мировое господство или глобальное лидерство"). Данные слова настолько очевидны и практически доказуемы, что их можно оставить без комментариев.

Культурная дипломатия, которую в силу своего содержания и направленности можно назвать проявлением "мягкой силы", является разновидностью внешнеполитической стратегии. Гуманитарный характер, либеральность, привлекательность, мягкость, демократичность, а также визуальная безобидность культурных механизмов являются в совокупности гарантом эффективности и перспективности их использования. Существующие мировые тенденции позволяют предположить, что актуальность применения культурных механизмов в политической практике стран мира в ближайшей перспективе будет только расти. Более того, в контексте информационной войны культура - это дипломатический инструмент, политическая технология позволяющая реализовывать задачи стратегической значимости. Не случайно в современный политологический лексикон крепко вошел термин "Soft power" (мягкая сила). Безусловно, в данном контексте обязательно необходимо отметить деятельность Фонда Гейдара Алиева. Буквально каждая инициатива Фонда вносит незаменимый вклад в укрепление международных позиций страны.

Основная стратегическая цель внешне направленных культурных проектов страны заключается в формировании международного имиджа страны. Кроме того, они также служат предотвращению многочисленных попыток Армении по присвоению (национализации) элементов нашего культурного наследия. Здесь напомним, что фальсификация и присвоение являются излюбленной тактикой армянской политики.

Учитывая выше отмеченное, позвольте напомнить основные стратегические цели культурной политики: содействие процессу формирования международного имиджа; поддерживание уровня международной симпатии; сохранение культурного потенциала и культурного наследия страны; развитие системы творческого и художественного образования; обеспечение преемственности развития национальной культуры; поддержка многообразия культурной жизни и культурных инноваций; обеспечение единства культурного пространства; создание условий для диалога культур в многонациональном государстве; содействие процессам модернизации и т.д. Согласитесь, что в контексте процессов глобализации, данный функциональный багаж культурной политики придает этой сфере деятельности стратегически значимый статус.

Надеюсь, не будет особых возражений и с тем, что культура - цементирующая основа национальной идеологии, которая обеспечивает целостность народа и определяет его морально-правовой дух. Деградация культуры неизбежно приведет к разложению национальной идеологии, выступающей в качестве морально-политического "стержня" нации. Культура - это также фактор сплоченности и источник патриотизма, а для страны, которая находится в состоянии войны и у которой оккупировано более 20% территории, патриотизм является качеством исключительной значимости. Более того, культура обеспечивает преемственность поколений и выступает фактором культурной самоидентификации индивида.

Все эти перечисленные факторы в совокупности косвенно толкают нас на политическое переосмысление процесса восприятия культуры. Культура со своим функциональным багажом может стать источником стабильного роста, неким естественным двигателем позитивных преобразований и цементирующим средством сохранения уже реализованных задач. Более того, культура - это незаменимый фактор гармонизации процессов модернизации, как общественного сознания, так и общественно-политических отношений.

Развивая контекст, позволю себе также сказать, что "культура" - это не рынок, который может и должен саморегулироваться. Принцип свободной конкуренции также не может быть основным механизмом развития культуры. Конкуренция в бизнесе проявляется за счет экономии ресурсов, которая позволяет уменьшить себестоимость товара. Экономия же в культуре может проявиться в появлении "культурного ширпотреба", являющегося первым признаком деградации. Поэтому пустить процесс развития культуры на самотек и отдать этот процесс на "растерзание" коммерционализированным телевизионным каналам будет непростительной ошибкой.

Необходимо отказаться от "календарного" восприятия культуры и нельзя бояться ее политико-идеологического потенциала. Но в то же время нельзя игнорировать неизбежные тотальные процессы коммерционализации. Культура должна научиться конкурировать и должна научиться быть интересной для нашей молодежи. Культура должна стать социальным ориентиром, в противном случае этим самым ориентиром для подрастающего поколения станут чуждые нам явления. В результате чего, спустя уже даже десяток лет может сформироваться абсолютно новое поколение азербайджанцев. Поколение, которые будет иначе воспринимать такие явления, как родина, нация, классическая культура, система морали, духовные ценности и т.д.

Да, право культурного выбора - это святое право и никто не может его ограничивать. Однако в этом деле непростительно занимать пассивную позицию наблюдателя. Наши государственные учреждения культуры должны научиться быть модными местами препровождения свободного времени. Сцены, залы и аудитории наших культурных учреждений должны быть реальной кузницей формирования патриотизма, высокого эстетического вкуса и "тиражирования" национальной идеологии. При этом они должны занять активную и даже ведущую роль в формировании высоко эрудированного, культурного, а также преданного своей стране и нации молодого поколения.

Такие факторы как: идеологическая разобщенность современного мира; эскалация конфликтогенных ситуаций; усиление радикальных тенденций; навязываемая ислмофобия; глобальный экономический кризис; образовательные шаблоны; культурная унификация и прочие явления в совокупности стали основными характеристиками современного нам мира. Хочу принципиально обратить ваше внимание на то, что практически все перечисленные и реально существующие явления имеют непосредственное либо косвенное отношение к фактору культуры. Поэтому, культура сегодня должна восприниматься в качестве источника устойчивого развития. А для этого как минимум необходимо отказаться от потребительского подхода к восприятию культуры и попытаться сформировать созидательную парадигму ее существования, что вновь толкает нас на переосмысление роли культуры.

Конечно, можно и продолжить перечень аргументаций объясняющих неизбежность роста политической значимости культуры. При этом каждая аргументация достойна отдельного анализа и выработки своей системы реализации. Вынужден повториться, однако считаю, что сегодня мы переживаем процесс окончательного отказа от атрибутивного содержания культуры в пользу понимания культуры как действенного механизма социальной стабилизации и идейной консолидации нации - во внутренней политике; и культуры как инструментария формирования международного имиджа страны - во внешней политике.

Такое видение содержания культуры является требованием современного нам мира, а также результатом объективно существующих процессов.

Асиф Усубалиев,

кандидат политических наук