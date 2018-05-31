В Международном центре мугама состоялся концерт "Новые голоса, древние мелодии" - ФОТО

В Международном центре мугама в Баку в рамках проекта "Aşıq musiqisi axşamları" ("Вечера ашугской музыки") состоялся концерт "Yeni səslər, qədim havalar" ("Новые голоса, древние мелодии"), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Задача концертной программы - продемонстрировать мастерство и творческий потенциал молодого поколения азербайджанских ашугов. На вечере выступили Пярвиз Джафаров, Рамин Гараев, Самир Панахов, Эльчин Велиев, Ниджат Неймат, Афсана Керимова, Али Зейналабдинов, Фамиля Гейчали, группы "Neymət" и "Misri". В их исполнении прозвучали ашугские мелодии "Osmanlı divanisi", "Təxmis", "Ruhani", "Ağır şərili" и другие.

Мероприятие, автором сценария которого является заслуженный деятель искусств Азербайджана Санубер Багирова, вызвало большой интерес у публики. Каждое выступление сопровождалось бурными аплодисментами.

Проект "Aşıq musiqisi axşamları", реализуемый по инициативе Международного центра мугама, стартовал в январе. Главная его цель - пропаганда древнего азербайджанского музыкального наследия среди широкой общественности. В 2009 году искусство азербайджанских ашугов было включено в репрезентативный Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Отметим, что в рамках проекта уже были проведены мероприятия "Koroğluya qayıdaq" ("Возвращение к Кёроглу"), "Aşıq Ələsgərin saz-söz dünyası" ("Мир саза и слова ашуга Алескера"), "Zərif əllər, incə tellər" ("Нежные руки, тонкие струны"), "Aşıq Şəmşir şeiri" ("Поэзия ашуга Шамшира"), "Yada salaq Aşıq Ədaləti" ("Вспомним ашуга Адалята").

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