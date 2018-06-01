В Баку открылась выставка молодых художников, посвященная 100-летию АДР - ФОТО

На днях по инициативе Союза художников Азербайджана в галерее Центра современного искусства в Ичеришехер состоялось открытие выставки молодых художников, посвященной 100-летию АДР. Мероприятие создано в рамках программы по содействию и развитию творчества молодых художников, разработанной председателем Союза художников Фархадом Халиловым в сотрудничестве с Центром современного искусства, возглавляемым Бахрамом Халиловым.

"Азербайджан как республика за эти 100 лет выстояла и сохранила свою независимость. Сегодняшняя выставка молодых художников свидетельство того, что азербайджанский народ постоянно идет вперед и прогрессирует. Эти молодые ребята продолжают то, что когда-то начинали художники в начале 20-го века", - отметил куратор выставки заслуженный художник Азербайджана Гусейн Хагверди.

На выставке были представлены работы 11 молодых художников: Эркина Алекберли, Фараджа Рахманова, Сабита Заманова, Кянана Алиева, Ислама Гасанализаде, Гасана Хагвердиева, Вугара Гулиева, Фарида Гасымова, Арифа Амирова, Хикмета Исмаилова, Бахруза Кенгерли.

Выступившие на мероприятии с речью секретари Союза художников Салхаб Мамедов и Рафик Керимов, подчеркнули важность этой выставки и замечательный творческий потенциал нового поколения.

Отметим, что в этот же день в галерее состоялось открытие кино-клуба "СЕНИГРАФЕМ" при участии режиссера Рамига Мехти. По идее организаторов выставки молодым художникам необходим центр и питающая их среда. Поэтому было решено при Галерее современного искусства создать дискуссионный клуб, где также проходили бы мастер-классы, дни показов фильмов о художниках.

Добавим, что данная выставка, посвященная 100-летию АДР, продлится до 15 июня. Вход свободный.

Ф. Агаларова