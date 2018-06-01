В Баку пройдет концерт немецкого вокального ансамбля "Sjaella"

С момента основания в 2005 году вокального ансамбля "Sjaella" пять певиц из Лейпцига находятся в поиске новых путей музыкальной самоэкспресии. Название "Sjæl" или "Själ" взято из датского и шведского языков, означает "душа", "дух".

В 2013 году они были удостоены престижной премии "Preis der Deutschen Schallplattenkritik" за CD "Preisung". Группа "Sjaella" активно гастролирует в Германии и за рубежом и принимает участие в музыкальных фестивалях таких как MDR Musiksommer, Meraner Musikwochen, Amman Jazz Festival. Коллектив неоднократно занимал престижные места на международных конкурсах по вокальной музыке Tampereen Sävel Finnland, Jugend kulturell, vocal.total Graz.

Коллектив "Sjaella" также активно вовлечен в гуманитарную деятельность: с 2016 года девушки являются послами организации SOS. В 2017 году они посетили израильские и палестинские поселения с семинарами и концертами, а спустя два месяца повторили свою программу при поддержке Гёте Института в Аммане (Иордании).

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Goethe-Zentrum Baku, при их поддержке коллектив даст бесплатный концерт в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии (более известной как Кирха) 5 июня в 19:30.

Отметим, что вход на мероприятие свободный.

Ф. Агаларова