Вечно молодой Старый город - ФОТО

"Вечно молодой Старый город" - именно так называется выставка по проекту "Реинкарнация Ичеришехер глазами детей", которая будет проходить с 1-го по 8-е июня 2018 года в Ичеришехер. Это уже третий этап данного проекта, где будут представлены работы детей от 6 до 17 лет. В первом "Неизвестный Ичеришехер" и втором "Творец" этапах проекта принимали участие заслуженные деятели искусств Азербайджана. Отметим, что данная выставка посвящена Международному дню защиты детей. Организаторами проекта являются Управление Государственного Историко-Архитектурного Заповедника "Ичеришехер" и студия Изобразительного искусства ДА'АРТ.

На выставке будет представлено около 120 изобразительных работ, написанных в различной технике, а также более 30 авторских кукол, выполненных детьми в технике папье-маше.

Как сообщает Day.Az, в рамках этого проекта пройдет IV персональная выставка под названием "Новый Путь" Шаина и Амины Алибейли. Брат и сестра - лауреаты различных международных и республиканских конкурсов. Франция, Чехия, Япония, Россия, Корея, Польша - это не полный список стран, где принимали участие в конкурсах Шаин и Амина и приносили победу нашей стране. Молодые художники являются правнуками выдающихся азербайджанских интеллигентов - поэта-песенника Анвера Алибейли, великолепного хирурга и композитора Ибрагима Топчибашева, а также одной из первых художниц нашей страны, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Рейхан Топчибашевой.

Отметим, что специально для выставки подготовлены каталоги, где собраны все работы, которые будут представлены на экспозиции.

Официальное открытие выставки состоится 1 июня в 16:00 в Ичеришехер, вход с Гоша Гала Гапысы, ул. Большая Крепостная 42, Дом с Цепями.

Н. Гасымова