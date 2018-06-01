Школа-студия БМА посвятила концерт 95-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летию АДР - ФОТО

29 мая 2018-го года в Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялся торжественный концерт, посвященный двум знаменательным датам: 95-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева и Дню независимости Республики, которая в этом году отмечает 100-летний юбилей.

Концерт начался вступительной речью ведущего научного сотрудника школы-студии, доктора философии по искусствоведению Айтен Ибрагимовой. Она ярко и интересно рассказала о роли Гейдара Алиева в истории Азербайджана и его отношении и любви к культуре, просвещению и музыке.

Затем лучшие учащиеся школы-студии под несмолкающие аплодисменты слушателей, заполнивших Большой зал БМА, начали свой концерт. На нем были представлены все инструменты: фортепиано, скрипка, виолончель, саксофон, флейта, кларнет, вокал.

Первой выступила самая маленькая, но одна из самых талантливых пианистов школы-студии ученица 2-го класса Заррин Шукюр. В её исполнении музыкально, с большим чувством прозвучали "Маленький романс" Роберта Шумана и "Мечта" Антона Шмоля. Эмоционально и ярко звучал саксофон в руках ученицы 2-го класса Ляман Гасымовой. Лауреат многих конкурсов ученик 4-го класса Даниил Тюрин, как всегда, покорил слушателей виртуозной игрой. Прекрасно звучала флейта у ученика 10-го класса Рашада Абдуллаева, лауреата конкурса Гейдара Алиева.

Очень понравились слушателям выступления и других учащихся школы-студии: лауреата республиканского конкурса, кларнетиста Самуила Селимова, лауреата международных и республиканских конкурсов, скрипача Эмиля Гусейнова, виолончелиста Марка Зенченко, вокалистки Лейлы Бахышовой, лауреатов республиканского конкурса Гусейна Бадалбейли, Нурэль Керимовой, Рабии Гёзаловой, Сарии Мамедовой.

Украшением концерта стал дуэт скрипачей Нурадина Абдуллаева и лауреата республиканских и международных конкурсов Хадиджи Мехтиевой, исполнивших "Чардаш" Монти, встреченный слушателями бурными овациями.

Завершился концерт красочной композицией "Ulu bir sərkərdə, Ulu bir Öndər", посвященной Гейдару Алиеву, текст которой написали Президентский стипендиат Габиль Адалят и Гюляр Эльвангызы, а музыку - ведущий научный сотрудник школы-студии, доктор философии по искусствоведению Айтен Ибрагимова.

Участники концерта, вышедшие под знаменами Азербайджана на авансцену, поддержали первого исполнителя новой песни - вокалиста, докторанта Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Руфата Пириева.

Зал, в едином порыве поднявшийся с мест, приветствовал юных исполнителей и аплодировал двум замечательным юбилеям.

Старший научный сотрудник школы-студии БМА

Эльмира Мустафаева