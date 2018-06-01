Во Дворце Гейдара Алиева в Баку прошел музыкальный вечер памяти Алекпера Тагиева - ФОТО

Песни Алекпера Тагиева знают и любят миллионы, на них выросло не одно поколение. Достаточно назвать только некоторые из них - "Şirin arzular", "Sən gəlməz oldun", "Bakı gecələri", "Qonşu qız"... Мелодии композитора греют душу, погружают нас в воспоминания, дарят радость.

Во Дворце Гейдара Алиева в Баку состоялся музыкальный вечер, на котором прозвучали произведения известного композитора, автора популярных песен Алекпера Тагиева (1924-1981). Об этом сообщили Trend организаторы мероприятия, передает Day.Az.

Концерт прошел при совместной организации канала "Mədəniyyət" Азербайджанского телевидения и Дворца Гейдара Алиева.

Программа стала ярким путешествием в мир музыки и воспоминаний. В это путешествие слушатели отправились благодаря известным артистам, которые великолепно исполнили сочинения Алекпера Тагиева.

В концертной программе приняли участие народные артисты Бриллиант Дадашева, Назпери Досталиева, сестры Гюльяз и Гюльянаг Мамедовы, Заур Рзаев, заслуженные артисты Лала Мамедова, Фехруз Сахават, Гюлюстан Алиева, Арзу Алиева, Тайяр Байрамов, Алмаз Оруджева, а также исполнители Сабина Арабли, Айшан Мехтиева, Ровшан Азиз, Равана Амирасланлы, Гюнай Имамвердиева, Камила Набиева, Сархан Буньядзаде, Ниджат Джафарзаде и другие.

Артисты выступили в сопровождении инструментального ансамбля "Dan ulduzu" имени Гюлары Алиевой, ансамбля народных инструментов "Xatirə" имени Эхсана Дадашева Азербайджанского телевидения и радио.

На вечере также были продемонстрированы видеозаписи, на которых Зейнаб Ханларова, Ниса Гасымова, Мамедбагир Багирзаде исполняют песни композитора.

В исполнении ведущей вечера Айшан Шакиргызы прозвучали поэтические произведения.

Алекпер Тагиев оставил большой след в национальной музыкальной культуре. Уже с юных лет окружающие его люди замечали в нем музыкальные способности, но юноша избрал иной путь и занялся юриспруденцией. Окончив Всесоюзный заочный юридический институт, приступил к работе следователем в Гёйчае. Всего в органах прокуратуры он проработал более 30 лет, дослужившись до должности начальника следственного отдела прокуратуры города Баку. Отсутствие специального музыкального образования не помешало Алекперу Тагиеву в 1958 году написать свою первую песню "Qonşu qızı", которая спустя год прозвучала в эфире Азербайджанского государственного телевидения в исполнении Зейнаб Ханларовой. Впоследствии Алекпер Тагиев сочинил около 2000 песен. Среди них такие хиты, как "Azərbaycanım mənim", "Şirin arzular", "Sən gəlməz oldun", "Dinə bilmədim", "Bakı gecələri", "Azərbaycan oğluyam", "Qəşəngdir", "Arzu qızım", "Sənə qurban", "İstəyirəm görəm səni", "Sən Muşviqin yanında" и т.д. Его песни исполняли такие известные певцы, как Рашид Бейбутов, Шовкет Алекперова, Сара Гадимова, Рубаба Мурадова, Зейнаб Ханларова, Ислам Рзаев, Флора Керимова, Ниса Гасымова, Мамедбагир Багирзаде, Фаиг Агаев.

Информационная поддержка концерта - Trend.az, Day.az, Milli.az

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