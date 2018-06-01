В Баку прошел вечер моды AZƏRİTÜRK, приуроченный к 100-летию АДР - ФОТО

В Pullman Hotels and Resorts прошел вечер детской моды AZƏRİTÜRK, посвященный братским отношениям Азербайджана и Турции и приуроченный к 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Организатор проекта - Art Production.

В конкурсе приняли участие дети от 5 до 15 лет и молодые дизайнеры, которые в своих работах должны были отразить гармонию национальных орнаментов Азербайджана и Турции.

В состав жюри вошли заслуженные артисты Азербайджана, исполнители Адалят Шукюров, Эльза Сейидджахан и актриса Усния Мурветова, руководитель департамента культуры и искусств AKİB (Общественное объединение волонтеров Азербайджана) Ульвия Бабирли, дизайнер Лейла Ахмедова, модель Рамина Аббасова и тележурналист Вугар Камильоглу. Ведущим вечера был Аббасага Ализаде.

Победители были определены решением жюри и зрительским голосованием.

Зрители (модель и модельер, с первого по третье) - Нилуфер Талыбзаде и Хумар Гасанзаде, Аминат Багирова и Лала Агаева, Маниса Годжазаде и Гюльнар Мамедова.

Жюри:

Среди девочек (модель и модельер, с первого по третье) - Айсель Гараева и Лала Худавердиева, Сельджан Амирасланова и Сарийя Абдулова, Марьям Насирова и Нармина Гарибова.

Среди мальчиков (модель и модельер, с первого по третье) - Меджид Юсифзаде и Хумар Гасанзаде, Ринат Давудов и Нармина Гарибова, Аднан Керимли и Сара Гулиева.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook