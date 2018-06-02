Летчик посвящает "Təyyarə" юбилею Гражданской авиации Азербайджана - ФОТО - АУДИО

2 июня в Азербайджане отмечается как День работников гражданской авиации. В этом году исполнилось 80-лет гражданской авиации. За эти годы национальная авиация прошла большой путь от простеньких самолетов до современных воздушных лайнеров, способных без посадок долететь практически до любого пункта назначения по всему миру.

Азербайджанский певец, выпускник Национальной академии авиации Азербайджана, по профессии - летчик гражданской авиации, Tafur (Руфат Халил) представил в социальных сетях авторскую композицию "Təyyarə", посвященную этому знаменательному событию, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Поздравляем всех авиаторов со славным юбилеем, желаем мирного и безоблачного неба. Пусть всегда им сопутствуют удача, летная погода и хорошая связь с диспетчером.

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