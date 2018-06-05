8 интересных фактов из биографии Натига Расулзаде - ФОТО

Сегодня известный азербайджанский писатель, кинодраматург, драматург, заслуженный деятель искусств, кавалер ордена "Шохрат", Президентский стипендиат, лауреат многих отечественных и зарубежных литературных премий Натиг Расулзаде празднует свое 69-летие. По этому случаю Day.Az решил собрать 8 малоизвестных и очень интересных фактов из биографии писателя:

1) Натиг Расулзаде - автор более пятидесяти книг, изданных в Баку, Москве, странах Европы. Его книги и произведения выходили на азербайджанском, русском, английском, французском, испанском, венгерском, чешском, польском и других языках. Произведения и книги Н. Расулзаде читаются и перечитываются вот уже долгие десятилетия, на книгах знаменитого писателя выросло не одно поколение читателей, и по сей день каждое новое произведение писателя, каждая его новая книга является истинным праздником для его фанатов и событием в культурной жизни страны.

2) Рассказ Н. Расулзаде "Брат" был номинирован на американскую премию "Хьюго" как лучший фантастический рассказ года.

3) В начале 90-х годов в Баку писатель издавал массовым тиражом популярный журнал "Араз", на который подписывались читатели со всех стран СНГ, и до сих пор этот журнал вспоминают, а многие истинные читатели держат его в своих библиотеках.

4) В последний свой приезд в Баку писатель Чингиз Айтматов, в то время возглавлявший жюри весьма престижной литературной премии "Русская премия", прочитав книгу Натига Расулзаде "Дом", сказал автору, что считает книгу отличной, и что главная премия ему обеспечена. Но так случилось, что Чингиз Айтматов скончался спустя три месяца после визита в Баку, и все в "Русской премии" стало иначе.

5) Много лет назад в биографии писателя случилось невероятное событие, которое он никак не может забыть, и даже включил в одну из своих книг. Как-то Натигу Расулзаде позвонил молодой человек и рассказал, что приехал он с Севера, где работает инженером и в аэропорту, купив его книгу, изданную в Москве, зачитался и пропустил свой рейс. На глазах у него самолет (АН-24) поднялся в воздух и рухнул на взлетную полосу, все пассажиры и экипаж погибли.

6) Однажды Н. Расулзаде попал в драку (как он признается, в те годы писатель любил подраться по любому поводу и без повода). И когда человек, с которым он дрался на ночной улице, побежал, то писатель, погнавшись за ним, вдруг заметил, что из кармана пиджака у него выпала книжка. Подняв книгу, Натиг Расулзаде увидел, что это его книга "Всадник в ночи" и сразу проникся к нему симпатией, не стал догонять, чтобы намылить шею.

7) Этот случай писателю рассказывал один его знакомый, вышедший из тюрьмы.

Из тюремной библиотеки украли книгу опять же "Всадник в ночи", которая в те годы была очень популярна. В камере человек сорок, все договорились, что каждый держит эту книгу только один день, и вот один "авторитет" в камере, "вор в законе", просрочил, не хотел передавать книгу очередному читателю-заключенному в обговоренное время, и поднялась драка. Причиной была книга Н. Расулзаде.

8) А эту историю писатель любит рассказывать, потому что гордится данным эпизодом в своей жизни.

После выхода скандально известной книги, где описывалось многое негативное, что творилось в республике в советские годы, Н. Расулзаде пришлось, мягко говоря, несладко: выбрасывали его рукописи из тематических планов издательств, и он был в одном шаге от того, чтобы чиновники поставили ему страшное в то время клеймо "диссидент", что могло привести к совершенно непредсказуемым последствиям.

"Я уже хотел покинуть республику и уехать в Москву, где один из солидных журналов, где я проходил практику, будучи студентом Литературного института, предлагал мне работу, но удержал меня от этого шага тогдашний председатель Союза писателей покойный Имран Касумов. Спустя несколько недель он вызвал меня и сообщил, что Общенациональный лидер Гейдар Алиев, бывший в те годы первым секретарем ЦК КОМ партии Азербайджана, ознакомился с моей книгой и ничего особо крамольного в ней не нашел. Гейдар Алиев сказал: "Мы знаем, в республике есть подобные негативные явления, но мы с ними успешно боремся и искореняем их". И тут же после слов Гейдара Алиева отношение чиновников ко мне резко на 180 градусов переменилось, все, кто критиковал и ругал меня, называя несоветским, не "нашим" писателем, все эти чиновники стали звонить и просить меня прислать книгу с автографом", - рассказывает именинник.

Франгиз Агаларова