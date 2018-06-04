Праздник музыки в Баку - Международный конкурс вокалистов имени Бюльбюля - ФОТО

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялось торжественное открытие VII Международного конкурса вокалистов имени Бюльбюля, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступивший на мероприятии министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев поприветствовал участников, отметив, что Международный конкурс вокалистов имени Бюльбюля проводится уже в седьмой раз, и его проведение стало доброй традицией.

"Рад, что за эти годы конкурс стал хорошей площадкой, плацдармом, трамплином для тех людей, которые живут большим оперным искусством. На сегодня среди вокалистов, которые участвовали в конкурсе, очень много выдающихся имен, исполнителей, удостоенных почетных званий, которые выступают на престижных оперных сценах мира", - добавил министр.

Было отмечено, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 120-летнего юбилея Бюльбюля.

Абульфас Гараев пожелал всем участникам международного конкурса удачи и хорошего времяпрепровождения не только в стенах Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, но и в целом в городе Баку, который славится своим гостеприимством.

Посол Азербайджана в России, народный артист, известный композитор и исполнитель, сын Бюльбюля - Полад Бюльбюльоглу выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за внимание, оказываемое государством творчеству и наследию Бюльбюля.

Полад Бюльбюльоглу подчеркнул, что министерство культуры Азербайджана провело большую организационную работу по подготовке и проведению VII Международного конкурса вокалистов имени Бюльбюля.

Рассказывая об истории конкурса, Полад Бюльбюльоглу отметил, что основу конкурса заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев. Первый конкурс вокалистов имени Бюльбюля был проведен в 1997 году.

"На протяжении многих веков люди использовали песню как выражение их настроения - грусти, радости... И это стало неотъемлемой частью нашей жизни. Надеюсь, что на протяжении этих конкурсных дней со сцены будет звучать только песня радости", - сказал председатель жюри конкурса, народный артист России Сергей Лейферкус.

Сергей Лейферкус пожелал всем участникам международного конкурса большой удачи.

Далее состоялись прослушивания участников конкурса.

Отметим, что в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 120-летнего юбилея Бюльбюля, 4-7 июня в Баку пройдет VII Международный конкурс вокалистов имени Бюльбюля.

В составе жюри именитые музыканты. Председатель жюри - народный артист России Сергей Лейферкус (Россия), члены жюри - народный артист Азербайджана, профессор, директор Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Мурад Адыгезалзаде (Азербайджан), народный артист СССР, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, профессор Фархад Бадалбейли (Азербайджан), народный артист Азербайджана, профессор, ректор Азербайджанской национальной консерватории Сиявуш Керими (Азербайджан), заслуженный деятель искусств России, руководитель молодёжной программы Большого театра, профессор Дмитрий Вдовин (Россия), народный артист Грузии, профессор Теймураз Гугушвили (Грузия), народная артистка СССР, профессор Музыкальной академии им. П.И. Чайковского Мария Стефюк (Украина).

Почетные гости - кастинг-директор и руководитель Международной оперной студии Staatsoper Berlin Борис Анифантакис, кастинг-директор международной Оперной Cтудии Opernhaus Zurich Бренда Харлей, координатор Молодёжной программы Варшавской национальной оперы, директор конкурса им. С. Монюшко Бьята Клатка, кастинг-консультант Bayerische Staatsoper Munich и Фестиваля Glyndebourne Пэл Кристиан Му.

В конкурсе примут участие молодые вокалисты из Азербайджана, России, Турции, Украины, Казахстана, Молдовы, Монголии, Узбекистана, Грузии.

Отборочные туры конкурса состоятся 4-7 июня в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку.

Юбилейный вечер, посвященный 120-летию со дня рождения основоположника азербайджанской профессиональной вокальной школы, ученого-исследователя и педагога, известного общественного деятеля, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР Бюльбюля, состоится в Баку 8 июня на сцене Дворца Гейдара Алиева и 9 июня - на сцене Гянджинской государственной филармонии.