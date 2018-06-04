В Центре мугама состоится концерт в честь 90-летия известного ханенде Гулу Аскерова

В Международном центре мугама постоянно проходят мероприятия, посвященные творчеству выдающихся деятелей азербайджанской культуры - композиторов, классических и мугамных исполнителей, которые оставили неизгладимый след в истории становления и развития азербайджанской национальной музыки.

Центр реализует крупный проект "Unudulmayanlar" ("Незабываемые"), в рамках которого прошли мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения выдающегося деятеля азербайджанской культуры, великого композитора, народного артиста СССР, академика Гара Гараева, творчеству выдающейся ханенде, народной артистки Азербайджана Агигат Рзаевой, выдающейся певице, видной представительнице исполнительского искусства Азербайджана, народной артистке Шовкет Алекперовой.

13 июня в Международном центре мугама пройдет вечер в честь 90-летия известного ханенде, педагога Гулу Аскерова.

Гулу Аскеров родился 18 декабря 1928 года. В молодые годы он выступал в районном театре, был руководителем ансамбля народных инструментов. В 1953 году стал победителем Республиканской олимпиады молодых талантов. Тонкости исполнительского искусства и секреты мастерства Г. Аскеров постигал у выдающихся ханенде Сеида Шушинского и Наримана Алиева. В то же время изучал основы игры на таре у Ахмеда Бакиханова и Адиля Герая, основы композиции у Мидхата Ахмедова.

Обладающий самобытной исполнительской манерой Г.Аскеров исполнял все мугамы дестгях на высоком профессиональном уровне и доводил до слушателей мельчайшие тонкости этого искусства. Г. Аскеров - автор ряда широко известных в народе теснифов и песен. Долгие годы он был солистом Азербайджанского государственного театра оперы и балета, где на высоком профессиональном уровне им были созданы незабываемые образы Меджнуна, Ибн-Салама, Керема (У. Гаджибейли "Лейли и Меджнун", "Асли и Керем"), Шах Исмаила (М. Магомаев "Шах Исмаил"). Аскеров был прекрасным педагогом, воспитавшим большую плеяду талантливых исполнителей.

Ведущими мероприятия выступят народная артистка, профессор, ученица Гулу Аскерова Мелекханум Эйюбова и заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев.

В концертной программе под аккомпанемент Ансамбля народных инструментов имени Ахмеда Бакиханова Азербайджанского телевидения и радио, художественный руководитель которого народный артист, профессор Мохлет Муслимов, выступят народная артистка Мелекханым Эйюбова, заслуженные артисты Закир Алиев, Эхтирам Гусейнов, а также Мирелем Мирелемов, Алмаханым Ахмедли, Раван Эльваноглу, Вюсал Исрафилов.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на iticket.az.

Н. Гасымова