В Союзе композиторов прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гара Гараева - ФОТО

4 июня в Союзе композиторов Азербайджана состоялось еще одно мероприятие из цикла концертов, посвященных 100-летию Гара Гараева - гениального композитора, выдающегося педагога и музыкально-общественного деятеля, Народного артиста СССР и Азербайджана, лауреата Государственных премий, академика, Героя Социалистического труда.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Союза композиторов, мероприятие под названием "Выпускники Гара Гараева" было инициировано выходом в свет при поддержке Министерства культуры Азербайджана нового плаката-виньетки, содержащего портреты всех выпускников Азербайджанской государственной консерватории им. Уз. Гаджибейли (ныне Бакинская музыкальная академия), в разные годы окончивших класс композиции Гара Гараева. Составитель плаката - народный артист республики, композитор Тофиг Бакиханов.

В своем вступительном слове председатель Союза композиторов, народная артистка, член-корреспондент НАНА, профессор Франгиз Ализаде подчеркнула непреходящее значение творческой и педагогической деятельности Гара Гараева, немеркнущей красоты его бессмертной музыки. Она отметила также, что сочинения Г. Гараева сегодня являются брендом азербайджанской музыкальной культуры и визитной карточкой музыкального искусства нашей страны в мировом пространстве.

На мероприятии со своими воспоминаниями об Учителе выступили народные артисты Азербайджана Тофиг Бакиханов и Азер Дадашев, заслуженные деятели искусств - секретарь Союза композиторов Джалал Аббасов, Фаик Нагиев, Эльнара Дадашева, Наргиз Шафиева.

Наряду с учениками Г. Гараева, которые в настоящее время являются видными деятелями современной музыкальной культуры республики, в мероприятии приняли участие и родственники тех выпускников, которые уже ушли из жизни. Все они получили в подарок изданный плакат-виньетку.

Мероприятие продолжилось концертной программой, в которой прозвучали произведения Гара Гараева: "Эскиз" и 2 фуги для фортепиано, 2 романса на стихи А.Пушкина, "Адажио" и "Вальс" из балета "Семь красавиц" в переложении для скрипки и фортепиано.

Сочинения композитора блестяще исполнили лауреаты международных конкурсов Фаган Гасанлы (фортепиано), Фатима Джафарзаде (вокал) и Умида Аббасова (скрипка).

Ф. Агаларова