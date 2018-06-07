Народный артист Азер Дадашев: «Глубоко признателен Президенту Ильхаму Алиеву за высокую оценку моего труда»

27 мая Президент Азербайджанкой Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении ряду деятелей культуры и искусства почетных званий. Согласно данному распоряжению, звание народного артиста Азербайджана было присвоено известному композитору, профессору Азеру Дадашеву.

"Я глубоко признателен Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за высокую оценку моего труда и присвоение мне почетного звания народного артиста Азербайджана. Эта высокая оценка меня бесконечно радует и вдохновляет на новые творческие достижения. В то же время она ко многому обязывает. Заверяю, что и впредь буду неустанно работать на благо процветания азербайджанской музыкальной культуры, на благо независимого Азербайджана", - сказал Day.Az композитор.

Азер Дадашев отметил, что ему чрезвычайно приятно получить высокое звание народного артиста Азербайджана в год 100-летия своего Учителя - незабвенного Гара Гараева, который был для него не только наставником, но и по-настоящему родным человеком.

"В этот знаменательный день я склоняю голову перед светлой памятью Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, который в 1994 году присутствовал на симфоническом концерте в филармонии, где исполнялось и мое сочинение "Ave Maria". После концерта Гейдар Алиев, пожав мне руку, поздравил с премьерой и высказал ценные слова напутствия. Несколько моих сочинений посвящены Г. Алиеву, в том числе и Поэма для фортепиано с оркестром, которая входит в обязательную программу Конкурса молодых пианистов, основанного на моих фортепианных произведениях.

Мне хочется выразить огромную благодарность руководству Союза композиторов Азербайджана во главе с Артистом мира ЮНЕСКО, народной артисткой республики, профессором, членом-корреспондентом НАНА Франгиз Ализаде, под руководством которой наша композиторская организации ведет сегодня активную творческую деятельность, свидетельством чего являются резонансные фестивали и интересные концерты.

И, конечно же, очень почетно получить это звание в год, когда весь наш народ отмечает славную дату - 100-летие АДР. Сегодня, когда независимый Азербайджан уверенно занимает свое место в мировом культурном пространстве, мы, деятели искусства, приложим все силы для того, чтобы внести свою лепту в этот славный процесс", - сказал народный артист.

Азер Дадашев родился в 1946 году в Баку. Окончил Азербайджанскую Государственную консерваторию им. У.Гаджибейли (ныне - Бакинская Музыкальная Академия) по классу композиции академика Гара Гараева. Он является автором более 150 музыкальных произведений во всех жанрах академической музыки. Основное место в творчестве А. Дадашева занимают 12 симфоний, которые стали значительным вкладом в национальную симфоническую музыку. Большое место в творчестве композитора занимают сочинения патриотического содержания, примером которых служат кантаты "Bu Vətən ölə bilməz", "Ana yurd", "Ey, haqq, yaşa", "Heyrət" и др., а также многочисленные хоровые песни. Азер Дадашев является автором музыки Национального Паралимпийского гимна Азербайджана, музыки к 20 кинофильмам и спектаклям.

Интерпретаторами произведений А. Дадашева были многие известные дирижеры - Ниязи, Р. Абдуллаев, Ф. Бадалбейли, Р. Мелик-Асланов, Я. Адыгезалов, Ф. Керимов, Т. Гёйчаев, И. Гаджиев, Ф. Ибрагимов, Э. Гулиев, из зарубежных дирижеров - Д. Китаенко (Россия), Ш. Шилакадзе (Грузия), Р. Матсов (Эстония), В. Рунчак (Украина). В их исполнении участвовали солисты З. Ханларова, Ф. и Х. Касимовы, А. Зейналов, Э. Ахадзаде, А. Аскеров, Г. Энами, Ф. Мамедова, С. Асадова и др.

География звучания музыки композитора охватывает такие страны, как США, Франция, Финляндия, Англия, Турция, Иран, Россия, Узбекистан, Грузия, Украина и др.

Азер Дадашев - обладатель Медали Папы Римского Иоанна Павла II, Почетного знака Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ "За заслуги в развитии культуры и искусства", лауреат национальной премии "Хумай".

Франгиз Агаларова