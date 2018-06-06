Филармонический оркестр Текфен выступил в Баку с концертной программой "100 лет" - ФОТО

Во вторник в Центре имени Гейдара Алиева состоялся концерт Филармонического оркестра Текфен.

Как сообщает Тренд, на концерте, посвященном 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, приняли участие известные деятелей науки, культуры и искусства, представители правительства, а также дипломатического корпуса.

На концерте, организованном Центром Гейдара Алиева и строительной компанией "Текфен", оркестр под руководством известного дирижера Азиза Шохакимова исполнил блестящие номера классической музыки.

На музыкальном вечере были исполнены произведения таких выдающихся композиторов как Гара Гараев, Хаджи Ханмамедов, а также Ульви Джемаль Эркин (Турция) и Шарль Гуно (Франция).

Выступления на концерте в качестве сольных исполнителей всемирно известного пианиста Хусейна Сермета и испольнительницы кяманчи Мехри Арифкизи сделали вечер еще более красочным.

Известный дирижер Азиз Шохакимов в своем интервью журналистам сказал, что ему нравится Азербайджан и он всегда хочет приезжать в эту страну. Он выразил восхищенность азербайджанской музыкой, а также дирижер подчеркнул, что начал учить азербайджанский танец.

Исполнительница кяманчи Мехри Арифгизи выразила свою признательность, что была удостоена чести выступить на концерте, посвященном 100-летию Азербайджанской Демократической Республики вместе с Филармоническим оркестром Текфен.

Следует отметить, что Филармонический оркестр Текфен был основан в 1992 году. Он собрал в своем составе музыкантов черноморского, каспийскиго и восточно средиземноморского региона, и именно поэтому этот оркестр также известен под названием "Голос трех морей".