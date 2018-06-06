В Баку пройдет юбилейная выставка народного художника Таги Тагиева

8 июня в Азербайджанском национальном музее искусств будет проведена юбилейная выставка народного художника Таги Тагиева, который сыграл огромную роль в обогащении и пропаганде искусства нашей страны.

На выставке будет представлено около 60 живописных и графических работ из коллекции Азербайджанского национального музея искусств, таких как "Перед экзаменом", "Перед выступлением", "Окно", "Снежные дороги", "Смуглая девочка", "Контрасты Баку", "Окраина города", "Набережный парк", "День", "Сказка". Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе музея.

Представитель классической азербайджанской школы живописи Таги Тагиев создавал произведения портретного, натюрмортного и пейзажного жанров. В творчестве художника прослеживается единство нашего национального искусства и традиций европейской и русской школы жизни.

Получивший известность как портретист, художник является автором портретов таких личностей, как Гара Гараев, Саттар Бахлулзаде, Камиль Ханларов и Султан Мухаммед. Таги Тагиев был искусным мастером в передаче не только внешнего вида создаваемого образа, но и его темперамента, характера и в то же время сложного духовного мира.

Особое место в творчестве художника занимает жанр натюрморта. В таких произведениях художник мастерски передает нежный колорит. В своих многочисленных пейзажах Тагиев переносит на холст жаркие летние дни пляжей Апшерона, узкие улицы Баку, бухту бульвара в ночную пору в поэтической форме.

В произведениях "Из окна моей мастерской в Баку" (1958), "Пасмурный Бакинский день" (1959) художник проявляет себя не только как мастер цвета, но и как чувственный лирик вызывает сочувствие у зрителя.

Натюрморт был одним из тех жанров, в котором с особым рвением работал Тагиев. В натюрмортах, отличающихся богатым колоритом и изящной композиционной структурой, художник с большим мастерством смог передать изящную фактуру материала, структуру ткани, прозрачность стекла. Смотря на пейзажи и натюрморты мастера, мы становимся свидетелями восхваления пленительной красоты природы Азербайджана.

Совершивший творческое путешествие в страны Западной Африки, художник изобразил заботы, желания людей, живущих там. В творчестве Таги Тагиева особое место занимают образы сильных физически и умственно, целеустремленных рабочих и нефтяников.

Проживший плодотворную жизнь, художник оставил после себя богатое творческое наследие. Его произведения хранятся в Государственном музее искусства народов Востока в Москве, Азербайджанском Национальном музее искусств, Азербайджанской государственной художественной галерее, музеях и галереях Грузии и многих других стран, в том числе частных коллекциях.

Открытие выставки состоится в 17:00 в Азербайджанском национальном музее искусств. Выставка продлится до 12 июня 2018 года.

Н. Гасымова