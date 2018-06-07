В Центре мугама отметили День поэтов - ФОТО

В Международном центре мугама состоялось литературно-музыкальное мероприятие, посвященное VIII Дню поэтов. Мероприятие было посвящено 110-летию со дня рождения известного писателя и поэта Микаила Мушфига.

После того, как прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции, зрителям был показан документальный фильм, посвященный М. Мушфигу.

О жизни и творчестве писателя рассказали председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар, депутаты Жаля Алиева, Ганира Пашаева, председатель Профессионального объединения авторов произведений науки и литературы (İLESAM) Мехмет Нури Пармаксыз, руководитель пресс-службы Союза писателей Азербайджана, писатель-публицист, ведущий мероприятия Хаял Рза.

Далее председатель İLESAM, писатель и поэт Мехмет Нури Пармаксыз, а также ведущий мероприятия и руководитель азербайджанского представительства İLESAM Хаял Рза преподнесли народным артистам Азербайджана Мураду Гусейнову и Агаверди Пашаеву, а также генеральному секретарю ТюркПА Алтынбеку Мамаюсупову грамоты за сотрудничество в реализации программ и концертных мероприятий в культурных и литературных сферах.

В концертной части под аккомпанемент Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов, художественным руководителем и главным дирижером которого является народный артист Агаверди Пашаев, заслуженные артисты Алмаз Оруджева, Эхтирам Гусейнов, а также Камиля Набиева, Лала Ибрагимова, Ровшан Азиз, Нигяр Джалилова, Казым Фахри Ниджат и другие исполнили произведения Г. Ханмамедова, С. Гасанова, С. Рустамова на стихи М.Мушфига. Дирижировала оркестром Илаха Гусейнова.

Отметим, что в Центре мугама проходят джазовые концерты в рамках проекта Baku Summer Jazz Days. Сегодня в 20:30 перед бакинской публикой выступит бас-гитаристка Ник Уэст.

Н. Гасымова