В Финляндии отметили 100-летие АДР - ФОТО

5 июня в финской Иматре в рамках XV Международного театрального фестиваля Черного и Белого было отмечено 100-летие АДР. Торжественный концерт-открытие фестиваля состоялся в крупнейшем зале города "Карелия".

Как сообщает Day.Az, выступившая на открытии президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева рассказала об образовании 100 лет назад первой на мусульманском Востоке независимой демократической и парламентской республики, отметив, что АДР внесла огромный вклад в формирование национальной культуры, образования и искусства, явилась историческим событием во всем тюркском мире.

Президент Международного фонда также поздравила жителей города со знаменательной датой, 70-летием города Иматра.

Глава муниципалитета города Иматра Нина Мальм поблагодарила Международный фонд тюркской культуры и наследия за поддержку Международного фестиваля Черного и Белого и отметила его значение в культурной жизни страны. Н. Мальм подчеркнула, что участие в фестивале людей с различными корнями способствует укреплению культурного диалога.

В первый день фестиваля состоялась презентация нового камерного оркестра "Деде Горгуд", созданного под патронажем Международного фонда тюркской культуры и наследия. Оркестр в составе турецких, азербайджанских и узбекских музыкантов, созданный на базе Анатолийского Оперного Театра под управлением народного артиста Азербайджана, профессора Ялчина Адигезалова, представил программу "Жемчужины тюркского мира". Большую поддержку в осуществлении данного проекта оказал МИД Турции.

Солистами концерта выступили заслуженный артист Азербайджана Ильхам Назаров, тарист Орхан Зейналов и проживающий в Финляндии наш соотечественник 15-летний скрипач Эмиль Хартикайнен.

Выступления артистов сопровождались бурными аплодисментами. Переполненный зал стоя приветствовал музыкантов.

Отметим, что Театральный фестиваль Черного и Белого проводится ежегодно с 2004 года и является одним из самых престижных международных событий в Финляндии. Создателем и руководителем фестиваля является проживающий в Финляндии известный деятель кино и театральный режиссер Кямран Шахмардан. Идея фестиваля заключается в объединении культур мира и усилении дружественных связей между различными народами. Юбилейный Международный театральный фестиваль Черного и Белого продлится до 10 июня.

Н. Гасымова