В Центре мугама выступили молодые музыканты в честь 100-летия Гара Гараева - ФОТО

Согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 17 октября 2017-го года о проведении 100-летия выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева, как в Азербайджане, так и за пределами нашей страны проводятся юбилейные мероприятия.

5 марта Международный центр мугама открыл свой новый крупномасштабный проект "Unudulmayanlar" ("Незабываемые") концертом, посвященным 100-летию со дня рождения выдающегося деятеля азербайджанской культуры, великого композитора, известного ученого-педагога и общественного деятеля, народного артиста СССР, Героя Социалистического труда, лауреата государственных премий СССР и Азербайджана, академика Гара Гараева.

Вчера в Международном центре мугама состоялся концерт, посвященный 100-летию Гара Гараева, на котором выступили ученики Центральной школы искусств имени Г. Гараева.

Аккомпанировал им Камерный оркестр школы "İpək yolu". Художественный руководитель и главный дирижер оркестра - заслуженный артист Азербайджана Вахтанг Иманов.

В исполнении молодых музыкантов прозвучали произведения И.С.Баха, В.А. Моцарта, Г. Генделя, Р. Шумана, М. Шмитца, Э. Дженкинсона, Ф. Крейслера, П. Чайковского, С. Рахманинова, И. Берковича, Г. Гараева, Т. Гулиева, В. Адыгезалова, А. Герай и других известных композиторов.

Талантливые выступления школьников вызвали бурные аплодисменты зала.

Отметим, что в Центре мугама проходят джазовые концерты в рамках проекта Baku Summer Jazz Days. Завтра в 20:30 перед бакинской публикой выступят музыканты из Франции - дуэт Jacky Terrasson (фортепиано) и Stephane Belmondo (труба) с их новым проектом TERRAMONDO (Mother).

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на iticket.az.

Н. Гасымова