В Баку состоится премьера спектакля "Ленивый Ахмед" - ФОТО
8 июня 2018 15:13 204
На сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя в Баку 10 июня состоится премьера спектакля "Tənbəl Əhməd" ("Ленивый Ахмед"), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Спектакль поставлен по мотивам народной сказки, которая учит юных зрителей доброте, трудолюбию, преданности и дружбе.
Режиссер-постановщик - Айла Османова. В ролях - заслуженные артисты Насиба Эльдарова, Вахид Алиев, актеры Сабина Мамедова, Зюмрюд Гулиева, Анар Сейфуллаев, Мушфиг Алиев, Кушвер Шарифова, Хаяла Мейданова, Сона Бабаева и другие.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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