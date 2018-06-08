В Баку состоится премьера спектакля "Ленивый Ахмед" - ФОТО

8 июня 2018 15:13

На сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя в Баку 10 июня состоится премьера спектакля "Tənbəl Əhməd" ("Ленивый Ахмед"), сообщает Day.Az  со ссылкой на Trend. Спектакль поставлен по мотивам народной сказки, которая учит юных зрителей доброте, трудолюбию, преданности и дружбе.

Режиссер-постановщик - Айла Османова. В ролях - заслуженные артисты Насиба Эльдарова, Вахид Алиев, актеры Сабина Мамедова, Зюмрюд Гулиева, Анар Сейфуллаев, Мушфиг Алиев, Кушвер Шарифова, Хаяла Мейданова, Сона Бабаева и другие.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az