Огтай Миргасымов удостоен высшей премии Союза кинематографистов АР

Известный кинорежиссер, секретарь Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР), кавалер ордена "Шараф", народный артист Азербайджана Огтай Миргасымов удостоен премии "Milli Kino" (Национальное кино) за 2018 год, сообщили Trend в пресс-службе СКАР, передает Day.Az.

Огтай Миргасымов удостоен премии "Milli Kino" (2000 манатов) решением Совета правления СКАР за большой вклад в развитие национального кинематографа и в связи с 75-летним юбилеем. "Milli Kino" является высшей премией СКАР. В ближайшее время состоится торжественная церемония вручения "Milli Kino" Огтаю Миргасымову.