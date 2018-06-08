Огтай Миргасымов удостоен высшей премии Союза кинематографистов АР
8 июня 2018 15:18 202
Известный кинорежиссер, секретарь Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР), кавалер ордена "Шараф", народный артист Азербайджана Огтай Миргасымов удостоен премии "Milli Kino" (Национальное кино) за 2018 год, сообщили Trend в пресс-службе СКАР, передает Day.Az.
Огтай Миргасымов удостоен премии "Milli Kino" (2000 манатов) решением Совета правления СКАР за большой вклад в развитие национального кинематографа и в связи с 75-летним юбилеем. "Milli Kino" является высшей премией СКАР. В ближайшее время состоится торжественная церемония вручения "Milli Kino" Огтаю Миргасымову.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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