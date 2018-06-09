В Баку торжественно отметили 120-летие Бюльбюля - ФОТО

Во Дворце Гейдара Алиева в Баку состоялся торжественный юбилейный вечер, посвященный 120-летию со дня рождения основоположника азербайджанской профессиональной вокальной школы, ученого-исследователя и педагога, известного общественного деятеля, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР Бюльбюля и награждение победителей и призеров VII Международного конкурса вокалистов имени Бюльбюля, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие организовано в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 120-летнего юбилея Бюльбюля.

В начале мероприятия прозвучала увертюра из оперы "Кероглу" Узеира Гаджибейли в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением Муртузы Бюльбюля.

Выступивший на мероприятии министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев рассказал о творческом пути основоположника азербайджанской профессиональной вокальной школы.

Было подчеркнуто, что имя Бюльбюля золотыми буквами вписано в историю азербайджанской музыкальной культуры. Бюльбюль вошел в историю как исполнитель с выдающимися вокальными данными, уникальным голосом. Всю свою жизнь он посвятил пропаганде азербайджанской музыки, обогатил своим творчеством оперное искусство Азербайджана.

Министр отметил, что сегодня традиции вокального искусства в Азербайджане продолжаются и развиваются.

Абульфас Гараев выразил благодарность членам жюри VII Международного конкурса вокалистов имени Бюльбюля за их плодотворную работу, и пожелал победителям и призерам конкурса дальнейших успехов в творчестве.

Председатель жюри конкурса, народный артист России Сергей Лейферкус в своем выступлении отметил значимость Международного конкурса вокалистов имени Бюльбюля.

"Человек жив до тех пор, пока о нем помнят. Сегодня конкурс показал, что замечательный азербайджанский исполнитель Бюльбюль находится среди нас. Думаю, этот момент, этот день наши лауреаты запомнят на всю жизнь, потому что сегодня Бюльбюль благословляет их", - сказал Лейферкус.

Далее состоялась церемония награждения победителей и призеров конкурса.

Отметим, что Гран-при удостоена Мина Куртоглу (Турция), I место завоевали - Анастасия Барун (Россия) и Георгий Челидзе (Грузия); II место - Мария Буйносова (Россия), Станислав Ли (Казахстан); III место - Юлия Засимова (Украина), Умид Исраилов (Узбекистан), Эльнара Мамедова (Азербайджан). Юлия Ткаченко (Украина), Анна Шаповалова (Россия), Кетеван Сихарулидзе (Грузия) удостоены специальных дипломов конкурса.

Наград в номинации "Лучший тенор конкурса" удостоен Умид Исраилов (Узбекистан), "Лучший исполнитель романсов из репертуара Бюльбюля" - Эльза Исламова (Россия), "Лучшие концертмейстеры" - Юлия Керимова (Азербайджан), Сергей Семенов (Россия), Сергей Чечетко (Россия). Также молодой азербайджанский вокалист Махир Tагизаде удостоен диплома "Ümid" ("Надежда") и получил возможность принять участие в мастер-классах, которые пройдут в Варшаве (Польша) в Большом театре.

Затем вниманию публики был представлен гала-концерт, на котором выступили победители и призеры конкурса, а также известные азербайджанские ханенде, вокалисты и музыканты.

На вечере прозвучали арии из всемирно известных опер, азербайджанские народные песни, мугамы.

Порадовали публику своими выступлениями и некоторые члены жюри конкура - народный артист России Сергей Лейферкус, народный артист Грузии Теймураз Гугушвили (вокал) и народный артист Азербайджана Сиявуш Керими (фортепиано).

Выступления участников гала-концерта сопровождались бурными аплодисментами и криками "Браво!" Вокалисты выступали в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Рауфа Абдуллаева.

В заключение программы выступил народный артист Азербайджана, известный композитор и исполнитель Полад Бюльбюльоглу, который исполнил композиции из репертуара Бюльбюля и свои песни. Выступления исполнителя вызвало восторг и овации публики.

Полад Бюльбюльоглу отметил, что VII Международный конкурс вокалистов имени Бюльбюля прошел успешно, и выразил признательность его организаторам.

Напомним, что VII Международный конкурс вокалистов имени Бюльбюля проходил в Баку 4-7 июня. В конкурсе приняли участие вокалисты из Азербайджана, России, Турции, Украины, Казахстана, Молдовы, Монголии, Узбекистана, Грузии.

Выступления конкурсантов оценивало профессиональное жюри: председатель - народный артист России Сергей Лейферкус (Россия), члены жюри - народный артист СССР, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, профессор Фархад Бадалбейли (Азербайджан), народный артист Азербайджана, профессор, директор Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Мурад Адыгезалзаде (Азербайджан), народный артист Азербайджана, профессор, ректор Азербайджанской национальной консерватории Сиявуш Керими (Азербайджан), народный артист Грузии, профессор Теймураз Гугушвили (Грузия), народная артистка СССР, профессор Музыкальной академии им. П.И. Чайковского Мария Стефюк (Украина), заслуженный деятель искусств России, руководитель молодёжной программы Большого театра, профессор Дмитрий Вдовин (Россия).

9 июня победители конкурса выступят на сцене Гянджинской государственной филармонии.