Стали известны подробности приквела "Игры престолов"

Работу над первой серией приквела "Игры престолов" Джейн Голдман

Руководство канала HBO заказало британской сценаристке Джейн Голдман подготовить материал пилотной серии сериала, который станет приквелом "Игры престолов". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил журнал Variety.

По сведениям издания, в новом сериале будет рассказываться о событиях, "на тысячи лет предшествующих" сюжету "Игры престолов". Голдман будет выступать в роли сценариста и продюсера.

Как отмечается в материале, идет работа и над другими возможными сериалами, связанными с "Игрой престолов". В ней участвуют сценаристы Макс Боренштайн, Брайан Хелгеленд, Карли Рэй и Брайан Когман.

Представители HBO пока никак не прокомментировали публикацию Variety. Вместе с тем, электронную ссылку на нее разместили в официальном Twitter телеканала.

Сериал HBO "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. Заключительный - восьмой - сезон саги, как ожидается, выйдет в эфир в 2019 году.

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