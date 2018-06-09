100-летие Софии Басирзаде: она могла сыграть любую роль - ФОТО

В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре прошел вечер, посвященный 100-летию со дня рождения известной актрисы театра и кино, народной артистки Софии Басирзаде, сообщили Trend в пресс-службе театра, передает Day.Az.

Вечер организован министерством культуры, Союзом театральных деятелей Азербайджана, Государственным академическим национальным драматическим театром и Государственным театральным музеем.

Выступивший на мероприятии председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, директор и художественный руководитель театра, народный артист Азер Паша Нематов рассказал о вкладе Софии Басирзаде в развитие национального театрального искусства и кинематографа. Было отмечено, что София Басирзаде могла сыграть любую роль в любом жанре.

Народные артисты Гаджи Исмаилов, Саида Гулиева и Ильхам Намиг Кямал рассказали о творческом пути Басирзаде и поделились воспоминаниями о ней. В своих выступлениях участники мероприятия говорили не только о творчестве актрисы, но и рассказывали о ее высоких человеческих качествах.

Выступившие от имени семьи актрисы Джамал Везиров и Ирада Везирова выразили признательность организаторам мероприятия.

В заключении был продемонстрирован спектакль "Müfəttiş" ("Ревизор").