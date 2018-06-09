Юные дарования покажут свои работы бакинцам

В расположенной в Ичеришехер галерее Art Tower 14 июня состоится открытие выставки работ учащихся художественной школы Arts School, сообщили Trend организаторы мероприятия, передает Day.Az.

Школа Art School, действующая с 2010 года, является проектом НПО Arts Council Azerbaijan и создана в целях развития творческого потенциала юных одаренных художников. Руководитель проекта - Сона Гулиева.

На выставке будут представлены работы учеников Сайялы Мамедовой. Среди них - Сурейя Мамедли, Исрафил Гурбанзаде, Фатима Гасанова, Садаф Гаджиева, Мехти Гасымзаде, Орхан Рзаев, Неслихан Мурадова, Мехрибан Рзаева, Назиля Гасанова, Мухамед Гурбанов, Гямяр Байрамова, Лейла Сулейманова, Мехти Инджи, Медина Мамедова, Мярьям Гулиева, Орман Марифлы, Сямра Марифлы, Амина Алиева, Незрин Гусейнова, Айсель Муршудлу, Фуада Аббасова и другие.

Выставка пройдет при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерства культуры Азербайджана, Государственной художественной галереи и НПО Arts Council Azerbaijan.

Экспозиция продлится до 23 июня. Вход свободный.

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