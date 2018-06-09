В Центре мугама в рамках проекта Baku Summer Jazz Days выступил французский дуэт TERRAMONDO - ФОТО

Вчера в Международном центре мугама состоялся заключительный концерт в рамках джазового проекта Baku Summer Jazz Days. В последний день проекта на бакинской сцене выступили музыканты из Франции - Jacky Terrasson (фортепиано) и Stephane Belmondo (труба). Давшие своему дуэту название TERRAMONDO музыканты представили композиции из своего последнего альбома "Mother".

Проект Baku Summer Jazz Days, организованный продюсерским агентством Premier Art Management при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана и Международного центра мугама, подарил бакинским меломанам 4 незабываемых концерта.

В первый день проекта на сцене Центра мугама выступил квартет известного трубача Авишая Коэна. За тем состоялся грандиозный концерт заслуженного артиста Азербайджана, пианиста Эльчина Ширинова и трио перкуссиониста, барабанщика Андраш Деша (Andras Des).

Зажигательное выступление бас-гитаристки Ник Уэст с ее бэндом состоялось в третий день проекта. А вчера бакинская публика насладилась концертом французских музыкантов.

Каждый концерт в рамках этого проекта представил разные стили джаза. Музыканты запоминались своей импровизацией, харизмой, а самое главное качеством музыки, которую исполняют.

Французский дуэт TERRAMONDO в очередной раз доказал, что для качества неважно количество. Два музыканта импровизировали не только с мелодиями, но и инструментами - рояль, различные части рояля, труба, флюгельгорн, ракушка и даже бокал для вина. В их чистой музыке можно было услышать мелодии из гимна Франции или "Караван" Дюка Эллингтона. Виртуозное исполнение вызывало восторг зала, который бурно аплодировал музыкантам.

Невероятный концерт завершился продолжительными овациями публики, которая не хотела отпускать дуэт TERRAMONDO со сцены, они требовали продолжения концерта и получили великолепное исполнение блюза. Добавим, что Центр мугама продолжает проводить различные концерты в рамках своих проектов. Так 10 июня в рамках проекта Центра "Vətənimdir Azərbaycan" состоится концерт ханенде, заслуженного артиста Эльнура Зейналова.

Франгиз Агаларова