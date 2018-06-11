Известные деятели культуры Азербайджана в новом проекте "Родина" - ФОТО

В Баку прошли съемки музыкального проекта "Vətən" (Родина) с участием известных деятелей культуры Азербайджана и посвященного Дню национального спасения. Об этом сообщили Trend в пресс-службе Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения, передает Day.Az.

Проект реализуется Азербайджанским телевидением и Азербайджанской национальной консерваторией. Автор идеи проекта - руководитель AzTV Ариф Алышанов, музыкальный руководитель - ректор консерватории, народный артист Сиявуш Керими, режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Этибар Бабаев.

В исполнении директора Mədəniyyət TV, заслуженного артиста Рамиля Гасымова представлена композиция "Vətən" на музыку легендарного композитора Тофига Гулиева и слова Вагифа Насиба. В проекте приняли участие симфонический оркестр имени Ниязи и хор имени Джахангира Джахангирова Азербайджанского телевидения и радио, ритм-группа "Натиг" под управлением народного артиста Натига Ширинова, заслуженные артисты Ширзад Фаталиев, Руслан Гусейнов, Искендер Алексеров и другие исполнители, а также профессорско-преподавательский состав консерватории.

В Азербайджане 15 июня отмечается День национального спасения. В октябре 1991 года Азербайджан обрел независимость. Однако в первые годы независимости в стране образовался внутренний кризис и кризис власти. Во всех сферах общественной жизни наблюдались хаос, неразбериха. Осложнялась ситуация в армии, увеличивались случаи дезертирства. С каждым днем усиливалась армянская агрессия. В Азербайджане наблюдался кризис власти. В молодой республике шла борьба за руководство страной между отдельными лицами и группами. После прихода к власти 14 мая 1992 года Народный фронт сразу же продемонстрировал своей нездоровой деятельностью полную неспособность к управлению страной. Летом 1993 года в Азербайджане возникла реальная угроза гражданской войны.

В тяжелые для Родины дни, приняв настойчивые приглашения народа, в Баку 9 июня прибыл выдающийся сын Азербайджана Гейдар Алиев. За очень короткое время Гейдар Алиев смог предотвратить в Азербайджане гражданскую войну. 15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики. Таким образом, этот день вошел в историю страны как День национального спасения. По требованию народа Милли Меджлис (парламент) в июне 1997 года объявил этот день праздником.

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