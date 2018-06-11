Премию "Жара Music Awards" покажут на российском канале

В эфире Первого канала (Россия) 16 июня в 23:00 по московскому времени будет показана церемония вручения музыкальной премии "Жара Music Awards". Об этом сообщает Trend со ссылкой на сайт телеканала.

Премия "Жара" - новый формат награждения звезд за заслуги на российской эстраде. Победителей выбирали сами звезды шоу-бизнеса. При помощи системы интерактивного голосования 100 популярных знаменитостей, среди которых были певцы, актеры театра и кино, продюсеры, телеведущие, голосовали за тех, кого считают лучшими.

В большом концерте, посвященном вручению музыкальной премии "Жара", принимают участие Светлана Лобода, EMIN, Валерия, Григорий Лепс, Александр Панайотов, Вера Брежнева, Alekseev, Ани Лорак, Полина Гагарина, Нюша, группа "А-студио", Валерий Меладзе и многие другие.

Учредители премии - певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

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