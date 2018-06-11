В Баку прошел творческий вечер народной артистки Айгюн Самедзаде - ФОТО

В Зеленом театре Баку прошел грандиозный творческий вечер известного композитора, члена Союза композиторов Азербайджана, народной артистки Айгюн Самедзаде под названием "Азербайджан", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Четырехчасовой праздничный вечер, посвященный 100-летию образования первой на Востоке демократической республики - Азербайджанской Демократической Республики - стал круговоротом ярких номеров, выступлений и ознаменован множеством интересных моментов.

Концертная программа должна была начаться в 20.00, но учитывая время ифтара (разговенье) Священного месяца Рамазан, Айгюн Самедзаде решила это время уделить гостям, среди которых было немало постящихся. Прозвучал азан, был совершен ифтар, а на концерте впоследствии была даже представлена композиция, посвященная дочери пророка Мухаммеда благословенной Фатиме Захре.

На вечере была представлена вся широкая палитра творчества Айгюн Самедзаде - от лирических до классических произведений, от эстрадных до патриотических песен, всевозможных танцевальных номеров. Аншлаг в зале стал очередным свидетельством любви к творчеству Айгюн Самедзаде, потому что композитор в своих произведениях отражает оттенки человеческих чувств, душевных порывов и эмоций. Ее композиции глубоко эмоциональны и никогда не оставляют слушателя равнодушным. Стоит отметить, что Айгюн Самедзаде не только прекрасный композитор, но и замечательный исполнитель, которая часто сама исполняет собственные композиции.

Открылся вечер художественно-танцевальной композицией, посвященной древнему Азербайджану, а затем соло-выход Айгюн Самедзаде в окружении ангелов и со своим хитом "Biri varmış , biri yoxmuş". Кстати, название песни было связано с предыдущим творческим вечером Айгюн Самедзаде, и как бы в продолжение этой композиции была открыта концертная программа. А затем в исполнении молодых талантливых артистов прозвучал "Марш Независимости". Айгюн Самедзаде подчеркнула, что композиция была написана всего за один день, причем 28 мая - в день столетия АДР. Как известно, замечательные произведения создаются вдохновением композиторов. А 28 мая знаменательно для Айгюн Самедзаде тем, что в этот день в предыдущие годы она также создала две композиции про Азербайджан.

Ведущим был заслуженный артист Азербайджана Фирдовси Атакишиев. Артисты выступили в сопровождении Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижера - народного артиста Теймура Гёйчаева. Среди них были лауреаты республиканских и международных конкурсов Кямиля Набиева, Нигяр Джалилова, Орхан Джалилов, Гюнай Ибрагимли, Вюсал Гаджиев, Аяз Гасымов, Лейла Идрисова, Эмиль Бадалов, Пярвиз Абдуллаев, Назим Мамедов, заслуженные артисты Лала Мамедова, Ильгар Мурадов, Рашад Ильясов, Нурлан Новресли, народные артисты Эйюб Ягубов и Анвер Садыхов, которые исполнили новые композиции и любимые хиты на слова Ханым Исмаилгызы, Ганиры Пашаевой и других известных поэтов.

Яркое впечатление оставил танцевальный ансамбль "Талант", который на протяжении всего вечера умело перевоплощался от древности до современности, от традиций до классики хореографического искусства.

Еще одним интересным моментом стало появление заслуженной артистки Айгюн Бейляр, которая несмотря на состояние здоровья, все же пришла на концерт, и находясь среди зрителей, во время исполнения Кямили Набиевой "Tut ağacim", симпровизировала в дуэте, чем вызвала приятное удивление зала и Айгюн Самедзаде.

А кульминацией вечера стал неожиданный сюрприз, который был осуществлен известным тележурналистом, ректором Академии телевидения и радио Азербайджанской телерадиокомпании (ЗАО) Этибаром Бабаевым - на сцене появилась легендарная Мушарраф Акай, которая специально прилетела из Турции. Выразив множество теплых слов об Азербайджане и братских отношениях с Турцией, она исполнила одну из своих любимых композиций Айгюн Самедзаде "Ruhumuz qovuşacaq".

Айгюн Самедзаде также порадовала своими дуэтами с участниками вечера, которые в заключении вышли на сцену, исполнив оду Азербайджану.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz, Milli.az, Azernews.az.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook