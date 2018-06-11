Мушарраф Акай: Я люблю Азербайджан потому, что я его просто люблю! - ФОТО

Легендарная турецкая певиц Мушарраф Акай стала почетной гостьей творческого вечера народной артистки Азербайджана, композитора Айгюн Самедзаде, который прошел в Зеленом театре Баку. Визит организован при содействии известного тележурналиста, ректора Академии телевидения и радио Азербайджанской телерадиокомпании (ЗАО) Этибара Бабаева. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Выразив множество теплых слов об Азербайджане и братских отношениях с Турцией, выразив благодарность за приглашение в Баку, Мушарраф Акай исполнила одну из своих любимых композиций Айгюн Самедзаде "Ruhumuz qovuşacaq" на слова Ханым Исмаилгызы. Выступление легендарной исполнительницы было встречено овациями зрительного зала.

"Я счастлива вновь приехать в вашу прекрасную страну! Мы счастливы, что имеем честь называть друг друга братьями - нас многое объединяет, история, культура, религия, язык, тюркские корни. Меня часто спрашивают - откуда такое теплое отношение к Азербайджану. Отвечу! Я люблю Азербайджан потому, что я его просто люблю! Культура, музыка, традиции, национальная кухня, природа, люди - все мне очень дорого и близко по душе!", - отметила Мушарраф Акай.

Как известно, Мушарраф Акай на протяжении последних двух месяцев является ведущей передачи "Əziz dostlar" (Дорогие друзья) TRT Müzik. В этой программе принимают участие только азербайджанские исполнители, и она направлена на пропаганду культуры братских народов Азербайджана и Турции. На протяжении многих лет в репертуар Мушарраф Акай неизменно входят азербайджанские композиции и народные песни.