В Центре мугама состоялось торжественное закрытие фестиваля искусств "Сабах" - ФОТО

В Центре мугама состоялось закрытие Фестиваля искусств "Сабах", который был посвящен 100-летию АДР и состоялся при организационной поддержке Министерства образования, группы "Сабах", Администрации Государственного Историко-Архитектурного Заповедника "Ичеришехер", Бакинской музыкальной академии им. У. Гаджибейли, Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, Азербайджанского государственного университета строительства и архитектуры, Государственной академии художеств и Международного центра мугама. Фестиваль проходил в течение двух дней. В рамках фестиваля студенты вышеуказанных университетов продемонстрировали театрализованные постановки, пантомиму, искусство росписи керамики, ковроткачество и многое другое.

На мероприятии присутствовали заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Фарах Алиева, министр образования Джейхун Байрамов, ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли, ректор Академии художеств Омар Эльдаров, ректор университета строительства и архитектуры Гюльчохра Мамедова, директор Международного центра мугама Мурад Гусейнов, председатель Союза художников Фархад Халилов и многие другие деятели искусств и общественные деятели.

В фойе Центра была развернута большая выставка, на которой были представлены работы студентов. Мероприятие началось с Государственного гимна Азербайджана. Далее студенты АГУКИ показали постановку "Мусье Жордан, ученый ботаник и дервиш Масталишах, знаменитый колдун" по мотивам известной комедии М.Ф.Ахундзаде.

Во второй части мероприятия состоялся концерт студентов БМА, на котором были исполнены произведения С. Рахманинова, Э. Лекуона, Г. Гараева, А. Меликова, В. Мустафазаде и других композиторов.

После выступления музыкантов министр образования Джейхун Байрамов выступил с речью, в которой рассказал о цели проведения Фестиваля, поздравил и пожелал дальнейших успехов всем участникам. В завершение мероприятия наиболее отличившимся студентам-участникам фестиваля "Сабах" были вручены дипломы.

Отметим, что 13 июня в Центре мугама пройдет вечер, посвященный 90-летнему юбилею известного ханенде и педагога Гулу Аскерова.

Н. Гасымова