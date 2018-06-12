В Баку назвали победителей конкурса, посвященного Дню Земли - ФОТО

В Баку в Центре детско-юношеского развития № 3 состоялась церемония награждения победителей детского художественного конкурса, посвященного 100-летию Азербайджанской Демократической Республики и Дню Земли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Конкурс организован Республиканским центром детско-юношеского развития Министерства образования Азербайджана, посольством США в Азербайджане и ювелирным брендом "Resm".

Выступившие на мероприятии директор Республиканского центра детско-юношеского развития Министерства образования Фируза Султанзаде, основатель и дизайнер бренда "Resm" Расмина Гурбатова отметили, что задачи художественного конкурса - стимулировать у детей в возрасте от 6 до 16 лет интерес ко Дню Земли и экологическим проблемам.

На конкурс было направленно около 500 работ из них выбрано 115 произведений, отвечающих критериям конкурса. Далее было отобрано 60 произведений, которые представлены на итоговой выставке. В произведениях авторы отразили свое мнение об охране окружающей среды.

Конкурс проводился по трем возрастным категориям - 6-8, 9-12 и 13-16 лет. Жюри определяло победителей по пяти категориям - креативность; соответствие заданной теме; мастерство и сложность исполнения; отражение национальных элементов (орнаменты, архитектура и т.д); описание произведения.

Советник посольства США в Азербайджане по вопросам образования и культуры Хайди Смит в своем выступлении отметила важное значение конкурса.

Было подчеркнуто, что замечательно, что такое большое количество детей представили свои работы, для них конкурс стал чудесной возможностью проявить творческий талант, выразить свое мнение об охране окружающей среды. Активное участие детей в конкурсе показывает насколько серьезно и ответственно они подходят к этой теме.

Далее вниманию участников мероприятия была представлена презентация, посвященная защите окружающей среды. Детям было рассказано о разумном потреблении воды, грамотной экономии энергии и т.д.

Затем состоялось награждение победителей конкурса. Были названы три победителя в каждой возрастной категории (I, II, III места). Также был назван автор работы, набравшей наибольшее число голосов пользователей в социальной сети (прим.- все произведения были представлены на официальной странице организаторов конкурса в социальной сети). Победителям были вручены дипломы и памятные подарки.

Затем участники мероприятия ознакомились с работами, вошедшими в экспозицию.

Отметим, что на конкурс участники представляли не только свои художественные произведения, но и небольшое описание работы, в котором раскрывали идею произведения и свое отношение к защите окружающей среды. Все представленные произведения юных авторов демонстрировали их неравнодушное отношение к будущему планеты.

А взрослые в свою очередь отмечали, что важно, с самого детства прививать ребенку любовь к окружающей среде, и данный конкурс вносит вклад в это дело.