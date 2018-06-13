В Москве народному артисту Рамизу Гулиеву вручили медаль "Вечный Лидер" - ФОТО

10 июня в Москве состоялся Форум Интеллектуалов Азербайджанцев Мира и заседание Центра культуры Азербайджана. В рамках форума состоялась торжественная церемония вручения Почетного диплома и медали "Вечный Лидер" народному артисту Азербайджана, профессору, лауреату Государственной премии, кавалеру орденов "Шохрат" и "Шараф", лауреату международных конкурсов, всемирно известному таристу Рамизу Гулиеву.

Как сообщает Day.Az, награда учреждена Центром культуры Азербайджанцев Мира, Коалицией общественного контроля и Центра стабильности и развития (председатель Центра - народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, первый вице-президент - Расим Мамедов).

Отметим, что профессор Рамиз Гулиев награжден за большие услуги в развитии Азербайджанской культуры и усилении движения национальной диаспоры среди соотечественников, проживающих за рубежом.

Медаль и Почетный диплом таристу вручал всемирно известный писатель Чингиз Абдуллаев.

Добавим, что среди гостей торжественной церемонии были знаменитые деятели культуры, активисты и представители Азербайджанской диаспоры в России и общественные деятели России.

Ф. Агаларова