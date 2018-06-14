В Центре мугама состоялся концерт в честь 90-летия известного ханенде Гулу Аскерова - ФОТО

В Международном центре мугама постоянно проходят мероприятия, посвященные творчеству выдающихся деятелей азербайджанской культуры - композиторов, классических и мугамных исполнителей, которые оставили неизгладимый след в истории становления и развития азербайджанской национальной музыки.

13 июня при организационной поддержке Международного центра мугама и телеканала "Культура" азербайджанского телевидения состоялся вечер в честь 90-летия известного ханенде, педагога Гулу Аскерова.

Ведущими вечера выступили народная артистка, профессор, ученица Гулу Аскерова Мелекханум Эйюбова и заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев.

В начале мероприятия зрителям был показан видеоролик, в котором были собраны фотографии ханенде разных лет. Далее ведущий вечера Хафиз Гулиев рассказал о жизни и творчестве Г. Аскерова.

Гулу Аскеров родился 18 декабря 1928 года. В молодые годы он выступал в районном театре, был руководителем ансамбля народных инструментов. В 1953 году стал победителем Республиканской олимпиады молодых талантов.

Обладающий самобытной исполнительской манерой Г.Аскеров исполнял все мугамы дестгях на высоком профессиональном уровне. Он является автором ряда широко известных в народе теснифов и песен. Долгие годы он был солистом Азербайджанского государственного театра оперы и балета, где на высоком профессиональном уровне им были созданы незабываемые образы Меджнуна, Ибн-Салама, Керема (У. Гаджибейли "Лейли и Меджнун", "Асли и Керем"), Шах Исмаила (М. Магомаев "Шах Исмаил"). Аскеров также был прекрасным педагогом, воспитавшим большую плеяду талантливых исполнителей.

На протяжении всего вечера исполнителям аккомпанировал Ансамбль народных инструментов имени Ахмеда Бакиханова Азербайджанского телевидения и радио. Художественный руководитель ансамбля - народный артист, профессор Мохлет Муслимов.

Народный артист Тейюб Асланов, заслуженный артист Эхтирам Гусейнов, а также молодые исполнители Мирелем Мирелемов, Алмаханым Ахмедли, Раван Эльваноглу исполнили мугамы и теснифы, которые в свое время любил исполнять Гулу Аскеров. Народная артистка Мелекханум Эйюбова выступила не только ведущей вечера. Она солировала, а также спела дуэтом с Тейюбом Аслановым, Эхтирамом Гусейновым, Мирелемом Мирелемовым.

О прекрасном исполнителе и педагоге в своих выступлениях рассказали академик Видади Халилов, народный артист Джанали Акперов, проректор АГУКИ Рафиг Садыгов.

В зале присутствовали члены семьи, родственники, друзья и поклонники творчества Гулу Аскерова.

Отметим, что в Центре мугама продолжается проект Центра "Вечера дастанов" и 19 июня зрителям будет представлен дастан "Аббас и Гюльгяз".

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на iticket.az.

Н. Гасымова