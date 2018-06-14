Внучка Гаджиаги Аббасова отметила его юбилей с известными актерами - ФОТО

При организации Главного управления культуры города Баку в Центре культуры имени Г. Аббасова состоялось мероприятие, посвященное 130-летию со дня рождения видного актера, театрального деятеля, народного артиста Азербайджана Гаджиаги Аббасова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вечер начался с выступления солиста ансамбля народных инструментов "İstedad" Центра культуры имени Г. Аббасова Мирджалала Бабаева. Далее вниманию участников мероприятия был представлен видеоролик, посвященный жизни и творческому пути актера.

В своих выступлениях народные артисты Гаджи Исмаилов, Рафиг Азимов, заслуженный артист Али Нур рассказали о творческой деятельности известного актера, отметив, что Гаджиага Аббасов создал на театральной сцене галерею прекрасных характерных образов. Его роли в спектаклях "Гаджи Гара", "Из-под дождя да под ливень", "Надир Шах" и других оставили глубокий след в сердцах зрителей.

Внучка Гаджиаги Аббасова Эльшана Керимбекова выразила благодарность организаторам и участникам мероприятия.

Гаджиага Аббасов родился 16 июня 1888 года в бакинском поселке Маштага. Дебютировал в 1905 году в комедии Мирзы Фатали Ахундзаде "Молла Ибрагим Халил, алхимик, обладатель философского камня". Играл в различных азербайджанских театральных труппах.

В 1925-1929 годах Гаджиага Аббасов был директором и актёром Театра имени Дадаша Буниятзаде (сейчас - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр). В 1930-1937 годах - директор театрального техникума (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). Гаджиага Аббасов также является автором одноактных пьес и водевилей.

Гаджиага Аббасов скончался 7 мая 1975 года.

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