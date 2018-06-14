Азербайджанская актриса снимается в турецко-российском сериале "Kalbimin Sultanı" - ФОТО
Азербайджанская актриса и писательница Гюлай Гусейнова, которая сейчас проживает в Турции, задействована в турецко-российском проекте - историко-мелодраматическом сериале "Kalbimin Sultanı" ("Султан моего сердца"), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На своей странице в Instagram Гюлай Гусейнова представила фотографии, сделанные в ходе работы над сериалом, и рассказала об образе своей героини - Рейхан Калфы.
Отметим, что сериал "Kalbimin Sultanı" транслируется в эфире турецкого телеканала STAR TV, первая серия была продемонстрирована 13 июня. Также запланировано, что в ближайшее время сериал будет представлен в эфире Первого канала (Россия).
Сюжет сериала: Стамбул, начало XIX века. Анна, дочь одного из чиновников, работающих в посольстве Российской империи, случайно знакомится с османским султаном Махмудом II. Впечатленный интеллектом и знаниями девушки, правитель приглашает ее работать учительницей его детей. Во время работы во дворце Анна понимает, что начинает влюбляться в Махмуда...Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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