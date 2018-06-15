Азербайджанский актер получил диплом в Украине за "Контрабас"

15 июня 2018 17:13

Актер Азербайджанского государственного театра юного зрителя, заслуженный артист Шовги Гусейнов удостоен диплома XX Международного театрального фестиваля моноспектаклей "Видлуння" (Украина), сообщили Trend в пресс-службе театра, передает Day.Az.

Фестиваль состоялся в украинских городах Хмельницкий и Чернигов. На фестивале Шовги Гусейнов выступил с моноспектаклем "Контрабас", поставленным по произведению Патрика Зюскинда.

Азербайджанский актер был удостоен диплома "За трактовку и искренность воплощения".

В фестивале принимали участие представители Украины, Кыргызстана, Молдовы, Польши и других стран. В рамках фестиваля наряду с демонстрацией спектаклей состоялись обсуждения постановок с участием видных театральных деятелей.

 

Отметим, что спектакль "Контрабас" уже завоевал награды в ходе ряда фестивалей, проведенных в Иране, Турции, Молдове, России.

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