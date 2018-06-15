Грандиозный проект "Песня Родины" Рамиля Гасымова в честь Дня национального спасения - ФОТО

Солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, директор Mədəniyyət TV, заслуженный артист Рамиль Гасымов представил проект "Vətən nəğməsi" (Песня Родины) на музыку народного артиста Тофига Гулиева и слова Вагифа Насиба, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В проекте приняли участие известные деятели культуры Азербайджана, симфонический оркестр имени Ниязи и хор имени Джахангира Джахангирова Азербайджанского телевидения и радио, ритм-группа "Натиг" под управлением народного артиста Натига Ширинова, заслуженные артисты Ширзад Фаталиев, Руслан Гусейнов, Искендер Алескеров и другие исполнители, а также профессорско-преподавательский состав консерватории.

Проект реализован Азербайджанской государственной телерадиовещательной компанией и Азербайджанской национальной консерваторией. Автор идеи проекта - руководитель AzTV Ариф Алышанов, музыкальный руководитель - ректор консерватории, народный артист Сиявуш Керими, режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Этибар Бабаев, звукорежиссёр - Фаиг Бабаев.

Рамиль Гасымов отметил важность реализации проекта в честь Дня национального спасения и посвященного Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

"Композиция была создана в 1969 году, когда Азербайджан возглавил Гейдар Алиев, под руководством которого республика стала развиваться и процветать, добиваться успехов. Музыку написал выдающийся композитор Тофик Кулиев на слова Вагифа Насиба, а песню впервые исполнил легендарный Рашид Бейбутов. Нынешний проект представлен в новой музыкальной аранжировке с использованием современных технологий видеоряда. Мы гордимся тем, что смогли реализовать этот проект, в котором музыка и поэзия передает наши чувства во имя Азербайджана", - отметил Рамиль Гасымов, выразив признательность участникам проекта.

В Азербайджане 15 июня отмечается День национального спасения. В октябре 1991 года Азербайджан обрел независимость. Однако в первые годы независимости в стране образовался внутренний кризис и кризис власти. Во всех сферах общественной жизни наблюдались хаос, неразбериха. Осложнялась ситуация в армии, увеличивались случаи дезертирства. С каждым днем усиливалась армянская агрессия. В Азербайджане наблюдался кризис власти. В молодой республике шла борьба за руководство страной между отдельными лицами и группами. После прихода к власти 14 мая 1992 года Народный фронт сразу же продемонстрировал своей нездоровой деятельностью полную неспособность к управлению страной. Летом 1993 года в Азербайджане возникла реальная угроза гражданской войны. В тяжелые для Родины дни, приняв настойчивые приглашения народа, в Баку 9 июня прибыл выдающийся сын Азербайджана Гейдар Алиев. За очень короткое время Гейдар Алиев смог предотвратить в Азербайджане гражданскую войну. 15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики. Таким образом, этот день вошел в историю страны как День национального спасения. По требованию народа Милли Меджлис (парламент) в июне 1997 года объявил этот день праздником.