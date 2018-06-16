Невероятная премьера от EMINа - АУДИО

Известный певец и композитор, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN) презентовал в социальной сети новую композицию под названием "Невероятная". Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Новый сольный трек артиста доступен для скачивания на всех музыкальных платформах.

Романтическая композиция "Невероятная" вызвала массу положительных отзывов у поклонников EMINа, которые в своих комментариях поздравляли певца с премьерой, отмечая, что песня очень красивая.

EMIN также запустил музыкальный лейбл Zhara Music, о чем сообщил на своей странице в Instagram: "Еще одна большая музыкальная новость - песня "Невероятная" выпущена на нашем новом лейбле Zhara Music".

EMIN подчеркнул, что его партнером по проекту является Bahh Tee (Bahh Tee - известный российский исполнитель азербайджанского происхождения Бахтияр Алиев), и они уверены, что успех лейбла обеспечен.