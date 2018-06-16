В Центре мугама прошел концерт в честь Дня национального спасения - ФОТО

В Международном центре мугама прошло совместное торжественное мероприятие Сабаильской районной организации партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) и Международного центра мугама, посвященное Дню национального спасения - 15 июня, являющемуся началом современной истории независимости Азербайджана.

В мероприятии приняли участие председатель Сабаильской районной организации ПЕА, депутат Милли Меджлиса, профессор Шамсаддин Гаджиев, директор Международного центра мугама, народный артист, профессор Мурад Гусейнов, депутаты Милли Меджлиса - председатель Комитета труда и социальной политики, член Политсовета ПЕА, профессор Хади Раджабли, член Политсовета ПЕА, заведующий Отделом политического анализа и прогнозирования Исполнительного секретариата ПЕА Айдын Мирзазаде, главный редактор газеты "Ени Азербайджан", профессор Хикмет Бабаоглу, депутаты Милли Меджлиса Джаваншир Пашазаде, Эльшан Мусаев, руководитель Медиа-группы "Səs" Бахруз Гулиев, представители общественности Сабаильского района, сотрудники различных предприятий и ведомств и молодежь района.

Праздничное мероприятие началось с исполнения национального гимна и демонстрации видеофильма о событиях того дня - "15 июня 1993 года", вошедшего в историю как День национального спасения.

После демонстрации фильма директор Международного центра мугама, народный артист, профессор Мурад Гусейнов, поприветствовав собравшихся, рассказал о великой миссии Великого лидера Гейдара Алиева в новой истории Азербайджана и успехах в общественно-политической и культурной жизни страны под его руководством, со Дня национального спасения - 15 июня, а также отметил вклад Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в социально-экономическую и культурную жизнь страны. Затем им было исполнено на фортепиано произведение Васифа Адыгезалова "Прелюдия".

Выступивший председатель Сабаильской районной организации ПЕА Шамсаддин Гаджиев рассказал об объективных и субъективных предпосылках возвращения к политической власти Великого лидера Гейдара Алиева и в хронологической последовательности проанализировал происходящие в тот период сложные процессы. Депутат рассказал присутствующим о царивших в стране в 1991-1993 годах беспорядках, о событиях в Гяндже, о сепаратистских силах на севере и юге страны, стремящихся к расколу страны, о состоянии полного дефолта в экономике и социальной жизни страны, об оккупации наших земель и зверствах оккупантов в Нагорном Карабахе и трудностях процесса трансформации в стране.

Ш.Гаджиев поведал присутствующим об обращении народа к своему спасителю в столь тяжелое время и письме Гейдару Алиеву от 91-го представителя интеллигенции, отметив, что возвращение к власти по настоянию народа Великого лидера способствовало как политическому, так и экономическому, а также социально-культурному спасению страны.

Он отметил, что путь развития, начатый со Дня национального спасения - 15 июня, сильным стратегом, выдающимся политическим деятелем и смелым руководителем Великим лидером Гейдаром Алиевым, с 2003 года нашел достойное продолжение под руководством нового Лидера. Именно, в результате независимой, смелой и продуманной политики Президента Ильхама Алиева Азербайджан стал страной, занимающей достойное положение, реализующей грандиозные трансконтинентальные проекты.

Ш.Гаджиев выразил уверенность, что политика Гейдара Алиева и Ильхама Алиева в будущем принесут Азербайджану еще больший успех, и что в скором будущем под мудрым руководством Верховного Главнокомандующего будет восстановлена наша территориальная целостность.

Выступивший на мероприятии депутаты Милли Меджлиса и руководитель Медиа-группы "Səs" Бахруз Гулиев отметил большое общественно-политическое значение Дня национального спасения - 15 июня - для нашей истории. 15 июня 1993 года положено начало периоду возрождения Азербайджана и единство - Гейдар Алиев - азербайджанский народ - спасло нашу государственность. Построенный Гейдаром Алиевым современный Азербайджан быстро развивается под руководством наследника его политического курса. Сегодня, проводимые под руководством Президента Ильхама Алиева преобразования, направленные на развитие страны, дают возможность с оптимизмом смотреть в будущее.

Праздничное мероприятие было продолжено концертом с участием известных исполнителей мугама - Заслуженного артиста Эхтирама Гусейнова, ханенде Айшен Мехтиевой, Эльдениза Мамедова и Сабины Арабли.

Н.Гасымова