Юные таланты радуют посетителей Ичеришехер - ФОТО

Яркие, красочные, самобытные работы юных художников радуют посетителей галереи Art Tower в Ичеришехер своей непосредственностью и интересными сюжетами,передает Day.Az со ссылкой на Trend.. Авторами данных произведений, на которых изображены пейзажи, натюрморты, животные и сказочные персонажи, являются учащиеся художественной школы Arts School.

Выставка организована при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерства культуры Азербайджана, Государственной художественной галереи и НПО Arts Council Azerbaijan.

Школа Art School, действующая с 2010 года, является проектом НПО Arts Council Azerbaijan и создана в целях развития творческого потенциала юных одаренных художников.

На открытии экспозиции руководитель НПО Arts Council Azerbaijan, художник Дадаш Мамедов, руководитель проекта Art School Сона Гулиева и педагог Сайяла Мамедова отметили, что данная выставка - отчетная, она организована по итогам учебного года.

Было подчеркнуто, что авторы создали прекрасные работы, в каждой из которых отразили свои эмоции, и важно, что в столь юном возрасте они смогли донести эти чувства до зрителя. Все это свидетельствует о серьезном творческом подходе юных дарований Art School.

Всем участникам выставки были вручены дипломы.

На выставке представлены работы учеников Art School, среди которых - Сурейя Мамедли, Исрафил Гурбанзаде, Фатима Гасанова, Садаф Гаджиева, Мехти Гасымзаде, Орхан Рзаев, Неслихан Мурадова, Мехрибан Рзаева, Назиля Гасанова, Мухамед Гурбанов, Гямяр Байрамова, Лейла Сулейманова, Мехти Инджи, Медина Мамедова, Мярьям Гулиева, Орман Марифлы, Сямра Марифлы, Амина Алиева, Незрин Гусейнова, Айсель Муршудлу, Фуада Аббасова и другие.

Выставка продлится до 23 июня. Вход свободный.

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