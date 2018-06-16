Семь красавиц Азербайджана - свадебные традиции, шоколадный фонтан, шоу фаэтонов и автомобилей - ФОТО

В Баку в Elite Event Hall прошел красочный вечер моды Beauty Fashion Show "Семь красавиц 2018", организованный Pi Group Production, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend..

Шоу было посвящено традициям свадебных церемоний. Молодые пары в свадебных нарядах, вначале проехали на фаэтоне, вторые "молодожены" были уже на ретро-автомобиле, а третьи - на люкс автомобилях. Организаторы хотели показать, как на протяжении времени менялись свадебная мода и некоторые традиции проведения торжества. На вечере были также представлены коллекции вечерних платьев и детское дефиле, демонстрация работ стилистов-визажистов и мастеров по прическам, которые вызвали большой интерес гостей. А кульминацией вечера стал своеобразный шоколадный фонтан.

Зажигательными и лирическими композициями украсили вечер выступления популярных и молодых исполнителей Мурада Арифа, Аяза Бабаева, Пярвиза Абдуллаева, Суры Искендерли, Пярваны Талыбзаде, танцовщицы Айгюн Макушла и Dj Roshka, танцевальных коллективов Nero dance и Azəri Ateşi.

В заключении прошла церемония награждения "7 Gözəl Beauty Fashion Awards 2018". Ведущей вечера была Зюмрюд Гасымова. Автор проекта - Исмаил Гасымов, автор идеи и сценарист - Пярвана Мамедова.

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