Ильхам Назаров среди лучших международного конкурса Voice of Astana - ФОТО

В Астане прошел первый Международный конкурс эстрадных исполнителей Voice of Astana, организованный Министерством культуры и спорта Казахстана в рамках празднования 20-летнего юбилея столицы. Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов, оперный исполнитель Ильхам Назаров (контртенор) решением судей занял третье место Voice of Astana. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Обладателем гран-при был объявлен Автандил Абесламидзе (Грузия), первое место - Goldstone (Великобритания) и Бердибек Кулгараев (Казахстан), второе - Бао Лин (Китай) и Татьяна Доканина (Украина), приз зрительских симпатий - Матин Иногамов (Узбекистан), оригинальное исполнение - Cedrina Shari (США), лучшая песня об Астане - Элеонора Носова (Россия).

Конкурс состоял из дистанционного отборочного тура, полуфинала и финала которые прошли на республиканском велотреке "Сарыарка" в Астане. В первый день все участники исполняли песни об Астане, на второй - из своего репертуара. За время приема заявок желание принять участие в конкурсе выразили 500 певцов и музыкальных коллективов из более чем 20 стран. Возраст участников - от 18 до 35 лет. В состав жюри вошли известные музыканты, политики и бизнесмены, среди которых были Валерий Меладзе и Байгали Серкебаев.

Voice of Astana включил в себя несколько мероприятий: международный конкурс эстрадных исполнителей, концерт памяти певца Батырхана Шукенова и юбилейный творческий вечер Байгали Серкебаева, а также выступление суперзвезды мирового масштаба Анастейши.

Среди гостей были звезды российской эстрады Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Алексей Чумаков, Юлианна Караулова, Элина Чага, а также звезды казахстанской эстрады Роза Рымбаева, Нагима Ескалиева, Карина Абдуллина, Мейрамбек Бесбаев, группа "A-Studio" и другие.