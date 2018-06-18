В Азербайджане завершились съемки комедийного фильма "Fəlakət" - ФОТО

В Азербайджане завершились съемки комедийного фильма "Fəlakət", главную роль в котором сыграл известный персонаж из юмористического проекта Bozbash Pictures по имени Фелакет (Эльшан Оруджов), сообщили Trend в пресс-службе ART FİLM BAKU, передает Day.Az.

Премьера фильм запланирована на ноябрь этого года.

Режиссером фильма является Эмиль Гулиев, автор таких популярных картин в жанре драмы как "Pərdə" (Занавес) и "İkinci pərdə" (Вторая занавес), и "Bir xalanın sirri" (Тайна одной тёти). Художник - постановщик - Ариф Нифтиев, оператор-постановщик - Орхан Аббасов, исполнительный и креативный продюсер - Азер Айдемир, генеральный продюсер - Мамед Мамедов.

В ролях: Эльшан Оруджов, Нофель Шахлароглу, Ляман Маррих, Азер Айдемир, Орхан Ата, Играр Саламов, Солмаз Сулейманлы, Турал Азизов, Ульви Гасанли, Насиба Эльдарова, Солмаз Сулейманлы, Талех Юзбейов и другие.

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