Baku Jazz Day 2018 вызвал интерес в США - ФОТО

На американском сайте главного офиса İnternational Jazz Day (www.jazzday.com) опубликован материал о Baku Jazz Day 2018, который был посвящен Международному дню джаза. Об этом сообщила Trend директор Бакинского международного джаз-фестиваля Лейла Эфендиева, передает Day.Az.

Международный центр мугама в Баку стал площадкой для уникального концерта, где на одной сцене выступили известные азербайджанские и американские музыканты.

На вечере выступили посол МИД по особым поручениям, генсек Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО Эльнур Султанов, временный поверенный в делах посольства США в Азербайджане Уильям Гил, директор Бакинского международного джаз-фестиваля Лейла Эфендиева.

Было отмечено, что джаз - один из самых популярных видов музыкального искусства. Азербайджанский джаз имеет богатую историю, наши исполнители с большим успехом принимают участие в различных международных конкурсах и фестивалях джазовой музыки.

В концертной программе приняли участие американская группа Kennedy Administration, известные музыканты - пианист Исфар Сарабский и саксофонист Раин Султанов, молодые исполнители Мелик Рамиз, Сеймур Гасансой, Эльнара Гасанли, Руслан Гусейнов, Эльвин Мирзоев и другие.

Baku Jazz Day 2018 был организован оргкомитетом Бакинского международного джаз-фестиваля при поддержке Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО и посольства США.

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