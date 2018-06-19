В Баку пройдет музыкальный фестиваль Fête de la Musique

Популярный во Франции Фестиваль Музыки "Fête de la Musique" снова в Баку! На этот раз роскошь живого звучания станет доступна каждому жителю и гостю нашей столицы! Солисты и музыкальные коллективы выступят в парках и музеях, на площадях и в скверах, в окружении древних стен Ичеришехер и на символической улице Торговой.

Праздник музыки с 30-летней историей, вышедший за национальные границы и отмечаемый более чем в 120 странах, уже который год отмечается и в Баку! Музыканты-профессионалы и любители вновь заполнят улицы города в честь праздника "Fête de la Musique".

Отметим, что Праздник Музыки демонстрирует всю полноту и разнообразие направлений и приобщает зрителей любых возрастов и социальных категорий ко всем существующим музыкальным формам самовыражения.

Как сообщили Day.Az организаторы мероприятия, с 21 июня этот праздник музыки будет отмечаться на разных площадках Баку.

В Фестивале примут участие музыкальные группы CODA, East or West, Les Gamins, исполнитель из Нидерланд Lisse Van Vliet, Вокальная школа Фидан Гаджиевой, известная пианистка Саида Таги-заде, ArazÔzarA, певица Альбина и др.

Организаторы Фестиваля Музыки: посольство Франции и Французский Институт в Азербайджане совместно с компанией Maks Events, Министерство культуры Азербайджана, Государственное туристическое агентство, Администрация Государственного Историко-Архитектурного Заповедника "Ичеришехер", Пространство Современного Искусства YARAT, Street Food Festival.

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Ф. Агаларова